Chapecoense, altra impresa: salvezza con tre turni d'anticipo

17 novembre 2017

Una salvezza che la Chape si è voluta guadagnare sul campo: la Federazione brasiliani, infatti, in accordo con il resto delle squadre, aveva proposto di garantire la permanenza nel massimo campionato ai biancoverdi per almeno tre anni, in modo da permettere una ripartenza e una ricostruzione dopo la sciagura aerea. La Chape, però, aveva rifiutato il "privilegio": e la vittoria che è valsa la salvezza è stata sofferta e ottenuta in rimonta dopo essere stati in svantaggio. Il 2-1 sul Vitoria firmato Arthur-de Melo ha ribaltato il gol iniziale di David e scatenato la festa negli spogliatoi. Festa completata anche dalla notizia del ritorno in campo del portiere Jakson Follmann, sopravvissuto al disastro aereo, che è tornato ad allenarsi nonostante l'amputazione della gamba.