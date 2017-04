Champions, Verratti: "Ancora incazzato per l'eliminazione"

11 aprile 2017

Marco Verratti si confessa ai microfoni di Bein Sports e ammette di non avere ancora digerito l'eliminazione clamorosa del suo Psg in Champions League: "Sono ancora incazzato per quell'eliminazione. So che non abbiamo scuse per come abbiamo perso, ma ci sono stati anche dei favori per il Barcellona. Comunque è anche questo il bello del calcio, mai dare nulla per scontato. A loro toglierei Neymar".