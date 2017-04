Champions, Bayern Monaco: Lewandowski a rischio Real Madrid

10 aprile 2017

E' allarme in casa Bayern Monaco a due giorni dalla sfida di Champions League con il Real Madrid. Preoccupano, infatti, le condizioni di Robert Lewandowski, che oggi non si è allenato a causa di un problema alla spalla per un colpo rimediato nella gara di campionato di sabato contro il Borussia Dortmund. Ancelotti, dunque, rischia di dover fare a meno del suo centravanti nell'andata dei quarti di finale.