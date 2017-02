Champions asiatica, Tevez subito fuori

8 febbraio 2017

FULL TIME | Carlos Who? A world-class performance confirms our qualification for @TheAFCCL ! #FEELTHEROAR #AFC2017 pic.twitter.com/soJ3ka0QOZ

Prova incolore quella del centravanti argentino che è stato in campo senza incidere per tutta la partita. Una grande delusione per i tifosi dello Shanghai. Oltre al danno la beffa che è arrivata attraverso la rete. Ci ha pensato il club australiano, che ha esultato postando sull'account twitter un'immagine con il pesante risultato accompagnato dal commento: "Carlos who?" "Carlos chi?".