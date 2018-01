Cavani da record: 157 gol, è il miglior marcatore della storia del Psg

27 gennaio 2018

Edinson Cavani entra nella storia del Psg : con il gol del momentaneo 1-0 sul Montpellier al Parco dei Principi l'attaccante uruguaiano è diventato il miglior marcatore della storia del club . Sono 157 le reti segnate in tutte le competizioni, una marcatura che gli ha permesso di scavalcare Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato a quota 156. Per Cavani una super esultanza, con maglia lanciata in regalo ai tifosi e conseguente ammonizione.

Spazzate via le polemiche, ora Cavani può esultare. Dopo che Neymar non gli aveva lasciato battere il rigore qualche giorno fa in coppa, ecco che il Matador ci ha pensato da solo a conquistare il personale e prestigioso primato di miglior marcatore della storia del Psg. La rete è arrivata all'11' del primo tempo su assist di Rabiot: un appoggio facile che ha preceduto una esultanza sfrenata. Cavani è corso sotto alla curva dei tifosi, si è tolto la maglia e l'ha gettata ai tifosi: ha sprigionato tutta la sua gioia e ha accolto l'abbraccio dei compagni, compreso quello di Neymar.



Poi ha fatto ritorno a centrocampo, e dalla panchina gli hanno fornito una nuova divisa: l'arbitro lo ha atteso e, prima di ammonirlo, gli ha stretto la mano facendogli i complimenti per il traguardo raggiunto.



I MIGLIORI MARCATORI DELLA STORIA DEL PSG

157 Edinson Cavani (Uruguay) (2013-oggi)

156 Zlatan Ibrahimović (Svezia) (2012-2016)

109 Pedro Miguel Pauleta (Portogallo) (2003-2008)

100 Dominique Rocheteau (Francia) (1980-1988)

98 Mustapha Dahleb (Algeria) (1974-1984)