Carabao Cup: l'Arsenal batte il Chelsea e va in finale

24 gennaio 2018

Dopo lo 0-0 dell'andata, l' Arsenal batte in rimonta 2-1 il Chelsea di Antonio Conte nella semifinale di ritorno all'Emirates Stadium e vola in finale di Coppa di Lega, dove affronterà il Manchester City il 25 febbraio a Wembley. Blues in vantaggio con Hazard (6'), poco dopo il pareggio con un colpo di testa di Monreal deviato nella propria porta da Rudiger (11'). Nella ripresa il gol di Xhaka (60') e l'Arsenal è in finale.

Dopo lo 0-0 di Stamford Bridge nella gara di andata, semifinale di ritorno di Coppa di Lega per Arsenal e Chelsea all'Emirates Stadium per decidere chi sfiderà il Manchester City a Wembley nella finale del 25 febbraio. Serata speciale, con tanto di Var che se utilizzato potrà essere visto anche dai tifosi. Conte senza Fabregas e Morata lancia i blues Hazard unica punta con Willian e Pedro a supporto, i gunners di Wenger si schierano con un tridente formato da Ozil, Lacazette e Iwobi. Al 4' i blues passerebbero in vantaggio con un bel colpo di testa di Pedro, ma l'arbitro annulla per fuorigioco e l'urlo dei tifosi del Chelsea viene strozzato. Un urlo che riprende fiato al 6' perché i blues trovano il corridoio giusto con l'inserimento di Hazard (Pedro stavolta nelle vesti di assist-man) che si ritrova solo davanti a Ospina per batterlo con il sinistro. L'Arsenal reagisce subito e al 9' ha già l'occasione del pareggio, ma Caballero è bravissimo a fermare il tentativo ravvicinato di Wilshere. Il pareggio, però, arriva al 12' quando il colpo di testa di Monreal viene deviato prima da Marcos Alonso e poi da Rudiger per beffare Caballero: 1-1 e partita scoppiettante. Chelsea di nuovo vicino al vantaggio al 19' con Willian, ma il suo diagonale mancino si spegne a lato. Dopo una partenza a razzo, il match nella seconda parte della prima frazione perde intensità e le occasioni iniziano a latitare. Nella ripresa Conte lascia negli spogliatoi Willian e piazza Barkley a supporto di Hazard. È l'Arsenal, però, ad iniziare meglio e al 58' sfiora il vantaggio con un traversone di Iwobi deviato da Azpilicueta che per poco non sorprende Caballero. Un vantaggio che arriva, però, meritatamente al 60' con Xhaka: bella giocata di Lacazette sulla destra, traversone ancora deviato da Rudiger che manda la palla a due passi dallo svizzero che sottoporta non sbaglia: 2-1 Arsenal.



Il Chelsea prova a rialzare la testa e Conte manda in campo Batshuayi, centravanti vero, al posto di uno spento Pedro. Poco dopo nei blues entra anche Zappacosta al posto di Moses. Al 75' l'Arsenal sfiora il terzo gol in ripartenza, con Iwobi che calcia solitario dal limite ma trova il piedone di Caballero a negargli la gioia. Il Chelsea nei minuti di recupero va all'assalto ma non riesce a segnare almeno il gol che avrebbe rinviato il verdetto ai tempi supplementari. In finale di Coppa di Lega ci va l'Arsenal che il 25 febbraio a Wembley affronterà il Manchester City di Guardiola.