Carabao Cup: il Chelsea espugna Anfield, Tottenham ok ai rigori

26/09/2018

LIVERPOOL-CHELSEA 1-2

Klopp rinuncia a Salah e Firmino, Sarri fa sedere in panchina Hazard, Jorginho, Kante e David Luiz. Meglio i Reds in avvio, ma la prima occasione capita sui piedi di Morata, che al 20' impegna Mignolet da ottima posizione. Col passare dei minuti il palleggio dei blues si impone ma il punteggio non si sblocca. Al 37' grande occasione per il Liverpool: Keita la mette all'incrocio dei pali, ma Caballero ci arriva e risponde in angolo. Ancora il portiere argentino dopo due minuti si esalta parando il colpo di testa di Mané diretto all'angolino basso. Al 59' il vantaggio del Liverpool ad opera del “bomber di scorta” Daniel Sturridge, che ribadisce in rete un cross dalla destra. Sarri toglie Willian e getta Hazard nella mischia, il Liverpool accelera, ma al 79' arriva il pari del Chelsea grazie all'ex Roma Emerson. Ed all'85' proprio il neo entrato Hazard sigla il vantaggio del Chelsea concludendo una bella azione personale. Vano l'assedio finale dei Reds, che incassano la prima sconfitta stagionale e abbandonano la competizione.



ARSENAL-BRENTFORD 3-1

Tanto turnover per Emery contro il Brentford, formazione militante in Championship, e subito vantaggio dopo cinque minuti con Welbeck, che svetta in area su cross dalla destra e insacca. Dopo due minuti i Gunners sfiorano il raddoppio con Smith-Rowe, la cui conclusione quasi a botta sicura viene rimpallata da un difensore. Ma al 15' è il Brentford a sfiorare il pareggio con Watkins: l'Arsenal si sveglia e sfiora nuovamente il raddoppio con Mkhitaryan (18') e poi con Iwobi (24'). Al 37' arriva comunque con Welbeck, ben servito in area di rigore da Nacho Monreal. Il Brentford accorcia le distanze al 58' con Judge, autore di una magistrale punizione a giro. E dopo un minuto clamorosa occasione per il pareggio sprecata da Canos, il cui tiro termina di un soffio alto. Al 71' solo un miracolo del portiere del Brentford nega il 3-1 a Monreal, poi Lacazette nel finale sigla il gol della tranquillità al 93'.





TOTTENHAM-WATFORD 6-4 (d.c.r 2-2)

Pochettino mischia le carte e mette Lucas al centro dell'attacco con Lamela Alli e Sissoko alle sue spalle. E proprio Lucas al 22' scaglia un potente tiro da ottima posizione, ma la palla finisce a lato. La partita però non è brillante: gli Spurs controllano il gioco ma non riescono ad affondare, il Watford prova a replicare con un tiro dal limite di Navarro al 30', ma la sfera termina fuori. E in apertura di ripresa arriva il vantaggio della formazione di Garcia con Success (47') che riceve un pallone in area e con grande reattività spara un missile sulla destra. Il Tottenham si riversa in avanti: al 73' Llorente fallisce il pareggio mettendo di testa di poco alto sulla traversa. All'81' Kabasele abbatte Lamela lanciato in area: rosso e rigore, che Dele Alli trasforma. Ma le partite del Tottenham non finiscono mai, ed all'82' ancora Dele Alli firma il sorpasso spurs infilando un preciso diagonale nell'angolino basso di sinistra. Gara conclusa? Nemmeno a parlare: al 90' arriva il pareggio del Watford con Dahlberg che insacca rasoterra centralmente su assist di Mariappa. Si va ai rigori: per il Tottenham segnano Son, Lamela, Llorente e Alli, Gazzaniga ipnotizza Capoue e Quina. Finisce 6-4 per il Tottenham, che passa agli ottavi di finale.



NOTTINGHAM-STOKE CITY 3-2

Parte meglio il Nottingham, che vuole sfruttare al meglio il fattore campo contro lo Stoke City. Al 20' arriva il vantaggio dell'undici di Karanka grazie ad Osborn. Il raddoppio giunge al 40' con Murphy. In apertura di ripresa (50') il tris dei padroni di casa ad opera di Lolley. Lo Stoke accorcia le distanze con Afobe al 60', poi in cinque minuti la partita si riapre: rosso a Goncalves (77'), e secondo gol dello Stoke (83') con Berahino. Ma i forrest tengono, e passano il turno.



WEST HAM-MACCLESFIELD 8-0

Tre categorie di differenza tra le due formazioni (il Macclesfield milita in League Two) ma l'impegno degli ospiti non manca di certo. Gli hammers però non vogliono concedere sconti, e dopo mezz'ora sono già avanti di due gol: vantaggio di Antonio al 29', raddoppio di Snodgrass al 32'. Pochi minuti e arriva il tris ad opera di Perez, ben servito da Cresswell. Nella ripresa il solco si ampia, e il West Ham dilaga: al 51' il poker di Fredricks, poi al 54' il gol dell'italiano Ogbonna, al suo secondo gol con la maglia degli hammers. Al 60' arriva anche il sesto gol ad opera di Snodgrass, già autore di due assist, poi la doppietta (67' e 81') di Diangana. 8-0, cappotto.