Carabao Cup: City in finale, eliminato il Bristol

23 gennaio 2018

Il Manchester City non delude le aspettative e raggiunge la finale della Carabao Cup eliminando il Bristol City. Dopo il 2-1 dell'andata i Citizens vincono 3-2 anche il ritorno con i gol di Sané (43'), Aguero (49') e De Bruyne (96'). Finale scoppiettante per le reti di Pack (64') e Flint (94'). La banda Guardiola vola in finale dove aspetta una tra Arsenal e Chelsea (0-0 all'andata). Per lo spagnolo è la prima finale Oltremanica.