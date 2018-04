Calcio, patron Olympiacos lascia prima squadra a casa: Primavera in campo

3 aprile 2018

Evangelos Marinakis , presidente dell' Olympiacos, furioso per le recenti prestazioni della sua squadra ha multato i suoi giocatori di 400mila euro e promosso al loro posto, con qualche eccezione, i giovani della Primavera. "Ho intenzione di ricostruire l'Olympiacos da cima a fondo, diventerà la squadra che sogniamo, io e gli altri tifosi ne abbiamo sopportate abbastanza - ha tuonato Marinakis -. Alla fine è colpa vostra".

"Partite ora, siete in vacanza. Io pago milioni per darvi tutto, per voi ho licenziato tre allenatori ma alla fine sembra sia colpa vostra".