Calcio, in Turchia il primo giocatore pagato in bitcoin

1 febbraio 2018

Omer Faruk Kiroglu e il Harunustaspor sono entrati nella storia del calcio. Non li conoscete? Normale sia così visto che si parla di uno sconosciuto calciatore amatoriale e di una squadra della settima divisione turca. Ma il giocatore in questione è stato il primo ad essere pagato in bitcoin e per questo il suo ingaggio sta facendo notizia in tutto il mondo. E' costato mille euro totali, di cui 500 pagati in contanti e 0,0524, appunto, in bitcoin.