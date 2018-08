Calcio, il video della punizione più geniale della storia

21/08/2018

Tecnica e rincorsa studiata nel dettaglio in allenamento; pallone piazzato con cura, mira presa; tiro e... gol, in buona parte dei casi. Il calcio è pieno di fuoriclasse in grado di decidere una partita da calcio piazzato, ma dopo questa punizione dimenticatevi i vari specialisti come Pirlo, Beckham, CR7 o Pjanic. Anche le "tre dita" di Roberto Carlos ormai sono il passato. Per la punizione più geniale della storia è servita inventiva, uno schema ben definito per sorprendere un po' tutti, non solo il portiere... GUARDA IL VIDEO