Caen-Lione, l'iniziativa del club: quattro tifosi in jacuzzi a bordocampo

14/09/2018

Occasione d'oro per quattro tifosi del Caen in vista della sfida di sabato contro il Lione. "Guardare una partita di calcio in una Jacuzzi? Ora è possibile" l'annuncio del club che, grazie ad una partnership ha dato il via ad un concorso via social. I vincitori potranno assistere alla sfida contro gli uomini di Génésio direttamente da bordocampo, immersi nel relax di una Jacuzzi. I vincitori, comunicati dal club, si alterneranno tra primo e secondo tempo (due per frazione di gioco). L'unico rischio? I palloni accidentalmente calciati fuori dai giocatori delle due compagini che potrebbero finire dritti in vasca. Una situazione particolare se si pensa che i quattro, in costume, saranno l'attrazione e l'invidia degli oltre 20mila spettatori presenti allo stadio Michel d'Ornano per la sfida.