Bundesliga: Wolfsburg e Bayern, tris e punteggio pieno

01/09/2018

Norimberga-Mainz 1-1

Sfida spettacolare al Max Morlon Stadion tra il Norimberga e il Mainz. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 25' con il gol di Mateta su assist di Martin e il primo tempo si conclude così. Nella ripresa arriva subito al 48' il pareggio dei padroni di casa con Ishak che segna l'1-1. Triplice fischio e un punto a testa che va bene a entrambe.



Hoffenheim-Friburgo 3-1

Inizia meglio il Friburgo: gli ospiti trovano anche la rete del vantaggio con un calcio di punizione dalla destra che genera una mischia in area, risolta con un sinistro potente di Heintz al minuto 36. Nella ripresa l'Hoffenheim pareggia con Szalai (50') che approfitta di un grave malinteso della difesa degli ospiti per segnare a porta vuota. È ancora Szalai (63') a gonfiare la rete per completare la rimonta e portare l'Hoffenheim sul 2-1. Nel finale, quasi a tempo scaduto, arriva anche il terzo gol dei padroni di casa con Kramaric (95') che da centro area non si fa pregare e gonfia la rete. Triplice fischio e prima vittoria in campionato per l'Hoffenheim, Friburgo ancora a quota 0 punti.



Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-3

Una delle sfide più attese della seconda giornata si gioca alla BayArena. Bayer in vantaggio al 24' con Leon Bailey che con una conclusione da fuori area gonfia la rete. Il Wolfsburg si rialza poco dopo con un'autorete del portiere Ozcan (36') che ristabilisce la parità. Nella ripresa ecco il Wolfsburg passare in vantaggio al 55' con un colpo di testa di Weghorst. Al 60' una perla di Steffen vale il 3-1 con una conclusione dal limite imprendibile per Ozcan. Seconda vittoria in altrettante gare per il Wolfsburg che vola a punteggio pieno, il Bayer è fermo in classifica a quota 0 punti.



Eintracht Francoforte-Werder Brema 1-2

Padroni di casa, inseriti nello stesso girone della Lazio in Europa League, che non iniziano al meglio la partita andando sotto con un bel gol di Osako (20') che si inserisce alla grande per poi concludere con un destro che passa sotto le gambe del portiere Trapp. Poco dopo l'Eintracht resta anche in dieci per l'espulsione di Willems. Nonostante l'inferiorità numerica, Sebastian Haller al 54' trasforma un rigore che vale il pareggio per la squadra di casa. Quando tutto lascia credere al pareggio, al minuto 96' arriva la bordata di Rashica su punizione che mette in ginocchio l'Eintracht Francoforte e fa esultare il Werder Brema.



Augsburg-Borussia Monchengladbach 1-1

La squadra di casa passa in vantaggio al 12' con Gregoritsch che raccoglie di petto un cross dalla trequarti, tiro al volo potente di sinistro da centro area e Sommer è battuto. Nel secondo tempo arriva il pareggio del Borussia Monchengladbach con Plea che al 68' batte Giefer. Poche altre emozioni e un punto a testa che accontenta tutti.