Bundesliga: un cinico Bayern batte il Werder Brema 4-2

21 gennaio 2018

Tante emozioni in questa 19ª giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco batte il Werder Brema 4-2. La prima rete del match è di Gondorf (25’). Ad aprire e chiudere i giochi per il Bayern Monaco è Muller (41’ e 84’). Anche Lewandowski si regala la doppietta (63’ e 76’). Macchia per i padroni di casa, l’autorete di Sule (74’). Prosegue la corsa in classifica il Bayern Monaco a +16 sul Leverkusen secondo.

Altro che passeggiata, il Bayern Monaco deve faticare per arrivare all’half time sull’1-1. Il Werder Brema spinge sull’acceleratore e tiene gli equilibri all’Allianz Arena. Dopo un tentativo fallito da Robert Lewandowski di testa, risponde il Werder Brema con la rete di Jerome Gondorf: al 25’ la perla filtrante di Max Kruse è perfetta per il compagno che indirizza nell’angolino basso e trova l’1-0.



La squadra di Heynckes spezzetta il gioco e tra calci piazzati e corner ridisegna le linee del match con destrezza e pazienza. Al 41’ i padroni di casa ristabiliscono la parità: Thomas Muller calcia di destro e supera il portiere. Il primo tempo scorre senza altri colpi di scena e termina sul risultato di 1-1 con il Werder Brema in partita.



Nella ripresa il Bayern Monaco costruisce il gioco e con Robert Lewandowski trova il vantaggio al 63’: assist di Rodriguez e colpo di testa che centra la porta, si riparte dal 2-1. Il Werder Brema prova a spingere ma sono i padroni di casa a complicarsi la vita e al 74’ arriva l’autorete di Sule a ristabilire la parità.



Nessun allarme per gli uomini di Heynckes che trovano in Lewandowski la soluzione: al 76’ il giocatore si ripete, colpo di testa e angolino basso centrato, il Bayern Monaco torna in vantaggio. Non si accontentano i padroni di casa che all’84’ si affidano a Muller, gran destro e gol, doppietta personale e risultato che termina 4-2 all’Allianz Arena. Vola in classifica il Bayern Monaco.