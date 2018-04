Bundesliga, Ulreich salva la vittoria del Bayern: 1-0 a Stoccarda

16 dicembre 2017

STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-1

Primo tempo divertente tra due squadra in forma con continui capovolgimenti da una parte e dall'altra, poi nella ripresa è Thomas Mueller a firmare il vantaggio del Bayern Monaco al minuto 79. I brividi, però, non finiscono e si arriva con il risultato in bilico fino ai minuti di recupero, quando un intervento sciagurato di Suele (dopo una lunga consultazione al Var) vale un rigore per lo Stoccarda: dal dischetto si presenta Chadrac Akolo ma Sven Ulreich intuisce la traiettoria sulla sua destra e salva la vittoria della capolista che allunga così a +11 sullo Schalke 04 secondo. Sedicesima sconfitta consecutiva contro il Bayern per lo Stoccarda.



EINTRACHT FRANCOFORTE-SCHALKE 04 2-2

Lo Schalke 04 si presenta in casa dell'Eintracht per difendere il secondo posto conquistato nel turno infrasettimanale, ma è la squadra di casa a passare in vantaggio al 2' con Luka Jovic. La squadra di casa raddoppia al 66' con la rete di Sebastien Haller ma al minuto 82 Breel Embolo riporta in partita lo Schalke 04 con il gol che dimezza lo svantaggio. A tempo scaduto è il difensore goleador Naldo a regalare il pareggio allo Schalke che però potrebbe perdere la seconda posizione nel caso il Lipsia dovesse battere domani l'Herta Berlino.



AUGSBURG-FRIBURGO 3-3

L'Augsburg per assaltare i piani alti della classifica, il Friburgo a caccia di punti importanti per la salvezza. La squadra di casa trova subito il guizzo vincente al 1' con Alfred Finnbogason, ma il Friburgo ribalta tutto prima con il pareggio di Christian Guenter al 20' e con la rete di Nils Petersen al 48' che si ripete al 66' per siglare la sua doppietta personale. L'Augsburg, però, reagisce e con un finale al cardopalma riesce a rimettere in piedi la partita grazie ad altri due gol di Alfred Finnbogason che chiude il match con una tripletta da brividi.



COLONIA-WOLFSBURG 1-0

Il fanalino di coda Colonia è più vivo che mai e dopo aver messo in difficoltà il Bayern Monaco nel turno infrasettimanale, al 67' sblocca la sfida contro il Wolfsburg grazie al gol di Christian Clemens. Tre punti importantissimi per il Colonia che firma la sua prima vittoria in campionato salendo a quota 6 punti, ancora lontano però dalla zona salvezza distante ben 11 lunghezze.



WERDER BREMA-MAINZ 2-2

Il Werder Brema passa in vantaggio dopo appena 2' grazie al gol Philipp Bargfrede e trova anche il raddoppio al 17 con Ishak Belfodil, ex Parma e Inter che prova a dare il colpo del ko al Mainz. Il primo tempo si chiude con il Werder in vantaggio di due gol, ma nella ripresa ecco il riscatto del Mainz che prima con Robin Quaison (70') e poi con Fabian Frei a tempo scaduto ristabilisce la parità.



BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 2-1

Con un brivido, ma arriva una vittoria importantissima per il Borussia Dortmund dell'allenatore Peter Stoeger che conquista il secondo successo della sua gestione battendo 2-1 in rimonta l'Hoffenheim che passa in vantaggio al 21' con Mark Uth, poi nella ripresa ecco il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Aubameyang al 63'. A un minuto dalla fine l'esultanza della squadra di casa grazie alla rete di Christian Pulisic che regala la seconda vittoria consecutiva della gestione Stoeger. Il Borussia Dortmund aggancia il terzo posto, in compagnia del Lipsia e del Borussia Moenchengladbach a quota 28 punti.