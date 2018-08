Bundesliga: tutto facile per il Moenchengladbach, Leverkusen ko

25/08/2018

Il Borussia Moenchengladbach fatica solo un tempo, poi in tre minuti riesce ad avere la meglio dal Bayer Leverkusen grazie a Hofmann e Johnson. Nella prima frazione le speranze della squadra di Hecking si erano arenate sul rigore fallito da Hazard e sulla partita impostata senza cercare accelerazioni degli ospiti. Al 55’ però una leggerezza di Dragovic in area regala a Hofmann la possibilità di andare dal dischetto: il centrocampista non sbaglia e firma il gol del vantaggio. Neanche il tempo di riprendere le misure agli avversari e il Leverkusen cade ancora: il destro di Johnson vale il raddoppio al 58’ per la partita che può andare in archivio sul 2-0.



È un finale da cardiopalmo quello tra Wolfsburg e Schalke04 alla Volkswagen Arena. Brooks porta in vantaggio i padroni di casa al 33’, ma le emozioni sono quasi tutte dopo l’espulsione di Nastasic al 65’ che lascia lo Schalke in dieci: la partita cambia volto e Bentaleb trova il clamoroso gol del pari su rigore all’85’, poi ci pensa Ginczek a firmare il nuovo vantaggio del Wolfsburg quando l’orologio segna il 94’. Finisce 2-1 Minuti conclusivi infuocati anche tra Werder Brema e Hannover, con l’equilibrio che regge fino al 76’, quando Weydandt riesce a sbloccare la partita regalando il vantaggio agli ospiti. All’85’ Selassie di testa riporta la parità salvando il Werder e firmando l’1-1.



Rischia di complicarsi la vita da solo l'Hertha, che contro il Norimberga trova il gol del vantaggio con una conclusione da distanza ravvicinata di Ibisevic al 27’. L’occasione per il pari capita sui piedi di Ishak, ma all’84 Jarstein salva l’1-0 parando il rigore dell’attaccante ospite. L’Augsburg si regala una rimonta da brividi nella prima giornata di campionato superando il Fortuna: Raman sigla il momentaneo vantaggio dei padroni di casa al 39’, nella ripresa Hinteregger (57’) e Hahn (76’) ribaltano il risultato per i 2-1. Inutile il disperato forcing finale dei padroni di casa. Basta un gol per tempo all’Eintracht per superare a domicilio il Friburgo: Muller (10’) e Haller (82’) mettono la firma sul 2-0 in trasferta.