Bundesliga: turbo Bayern, il Dortmund è terzo

6 maggio 2017

Archiviato l'ennesimo titolo di campione di Germania, il Bayern Monaco vuole mantenere l'imbattibilità in campionato all'Allianz Arena e lo fa col minimo sforzo: 1-0 al fanalino di coda Darmstadt che saluta definitivamente la Bundesliga con due giornate d'anticipo. Decisivo il gol al 19' di Bernat che riceve in area da Ribery, si libera di un avversario e realizza col destro. Nel finale il Darmstadt ha la palla del pareggio ma Halil Altintop si parare un calcio di rigore da Tom Starke, il terzo portiere entrato al posto di Ulreich.



A Dortmund il Borussia batte 2-1 Hoffenheim nello scontro diretto per il terzo posto e lo supera in classifica (60 punti a 58) per conquistare il terzo gradino del podio che vale l'accesso diretto ai gironi di Champions. La squadra di Tuchel, imbattuta in casa in campionato da quando lui siede sulla panchina dei gialloneri, passa al 4' con Reus, scattato però in posizione di fuorigioco; al 14' il Borussia ha la chance del raddoppio ma Aubamyeng fallisce un rigore. Nel finale la gara si riaccende e il bomber gabonese si fa perdonare col 2-0 all'82' a porta vuota dopo il palo di Guerreiro. Inutile il 2-1 di Kramaric su rigore all'85'. Vede la salvezza il Wolfsburg che vince 2-0 a Francoforte con l'Eintracht mentre si chiudono in parità, 1-1, i match tra Ingolstadt e Leverkusen (entrambe invischiate nella lotta per non retrocedere) e tra Monchengladbach e Augsburg.