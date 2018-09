Bundesliga: tris del Borussia Dortmund, Eintracht ko

14/09/2018

Contro l’Hannover è arrivato un mezzo passo falso per il Borussia, che vuole trovare immediatamente il riscatto dopo le reti inviolate in trasferta ripartendo dal Signal Iduna Park, dove già nella prima giornata aveva dimostrato di avere una marcia in più superando il Lipsia con un poker. L’Eintracht cerca il bis dopo il successo in trasferta sul campo del Friburgo alla prima giornata, ma il successivo ko interno con il Werder Brema ha riportato la formazione di Hutter con i piedi per terra. Per gli ospiti l’esame si conferma arduo, con i gialloneri che fanno la partita sin dal primo minuto macinando gioco e chiamando in causa a più riprese Trapp. Il primo squillo di Kostic per l’Eintracht si rivela solo un fuoco di paglia: il Borussia spinge costantemente e cerca il vantaggio con una conclusione sbagliata di Philipp e una respinta di Diallo. Al 36’ però è lo stesso difensore centrale a spingere in rete il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il rimpallo gli è favorevole a un metro dalla porta e il Dortmund passa avanti.



L’Eintracht non si scompone ma fatica nel trovare la reazione giusta. Anche l’inizio del secondo tempo racconta di una partita dai ritmi improvvisamente calati e dai pochi spunti offensivi. Da un errore in uscita del Borussia però improvvisamente la gara si riaccende: Haller al 68’ è il terminale offensivo di un’azione improvvisa con la retroguardia dei padroni di casa non esente da colpe anche al momento della conclusione. La partita si apre e le giocate delle due formazioni diventano frenetiche: l’Eintracht sfiora subito il raddoppio reclamando per un tocco di mano in area, poi il Borussia in ripartenza trova Wolf sul secondo palo libero di colpire a rete per il nuovo vantaggio al 72’. Gli ospiti cercano il pari per la seconda volta: Haller dopo neanche un minuto batte già a rete superando Burki, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Il Borussia riesce a contenere la sfuriata offensiva e mantiene alto il baricentro. All’88’ Paco Alcacer trova la traiettoria vincente con un mancino a giro sul secondo palo per chiudere i conti sul 3-1.