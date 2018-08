Bundesliga: poker in rimonta del Dortmund, steso il Lipsia

26/08/2018

BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA 4-1

Reti, emozioni e colpi di scena nella prima alla Signal Iduna Park per il Borussia Dortmund. Contro il Lipsia, avanti nella preparazione per aver iniziato i preliminari di Europa League a fine luglio, i padroni di casa danno vita a una partita dai mille volti. Al 1’ il Lipsia passa con Augustin che può battere dal centro dell’area mirando all’angolino, il Borussia rischia di affondare subito e gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Poulsen al 2’. La squadra di Favre ci mette molto a ingranare, ma al 21’ riesce a trovare il gol del pari con un colpo di testa di Dahoud. Augustin e Forsberg si vedono respingere il tiro da Burki quando oramai il raddoppio per il Lipsia sembrava in cassaforte, poi la fortuna sorride al Borussia e Sabitzer sbaglia porta regalando il vantaggio ai padroni di casa. Al 40’ il risultato è capovolto, ma bisogna aspettare pochissimo per il tris calato da Witsel: al 43’ una conclusione dall’area piccola vale per il Borussia anche l’allungo sul 3-1. Nella seconda parte della ripresa parte l’assalto del Lipsia: i padroni di casa sono costretti a subire la manovra offensiva senza quasi mai mettere la testa fuori dal guscio. Serve il miglior Burki per evitare che Forsberg e Bruma riaprano la gara, al 91’ un filtrante regala a Reus l’occasione migliore per concludere un contropiede e mettere il punto esclamativo alla gara con un mancino che vale il 4-1.



MAINZ-STOCCARDA 1-0

Lo Stoccarda cade nella prima giornata di campionato nonostante un avvio convincente e il forcing finale nell’area del Mainz. Thommy e Gomez ci provano sin dai primi minuti, ma trovano sulla loro strada un Muller in giornata. Gonzalez si vede respingere il tiro in angolo prima che i padroni di casa si sveglino dando il via a una partita diversa dopo il primo quarto d’ora: Mateta è scatenato, De Blasis si vede negare un rigore dopo il consulto del Var, ma per sbloccare la gara bisogna aspettare il 76’ con Ujah che colpisce di destro dal cuore dell’area di rigore. Il finale è interamente di marca ospite, ma lo Stoccarda nonostante i tentativi di Gentner, Gomez e Didavi non riesce a trovare la via della rete. Finisce 1-0.