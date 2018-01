Bundesliga: Lipsia ko, super Bayer Leverkusen

20 gennaio 2018

FRIBURGO-LIPSIA 2-1

Su un campo ghiacciato il Friburgo cerca punti per la lotta salvezza al cospetto del Lipsia, secondo in classifica e intenzionato ad accorciare le distanze dal Bayern Monaco capolista. Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni, anche se Gunter in un paio di circostanze sfiora il vantaggio per i padroni di casa. In vantaggio nella ripresa, però, ci va il Lipsia con Werner al minuto 66. Il guizzo degli ospiti sblocca il Friburgo che reagisce su calcio piazzato, prima pareggiando con Haberer (72') che risolve una mischia in area con un sinistro potente, poi con Koch (76') che di testa ribalta il risultato. Al triplice fischio è grande la gioia in casa Friburgo, ora con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Lipsia, invece, viene agganciato al secondo posto da Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach: tutte e tre a -13 dal Bayern Monaco.



HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN 1-4

l'Hoffenheim cerca punti per avvicinare la zona Europa League, stesso discorso per il Bayer Leverkusen. Di fronte due squadre che hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite di campionato. Il Bayer Leverkusen passa in vantaggio con un vero e proprio eurogol: assist dalla destra di Brandt, Bailey stoppa a centro area e spalle alla porta si esibisce in un tacco potente col mancino che non lascia scampo a Baumann. Il primo tempo finisce con il Bayer in vantaggio. Dopo 23 secondi della ripresa l'Hoffenheim centra un palo clamoroso con Geiger. Nella ripresa al 51' arriva anche il raddoppio del Bayer con un destro radente da fuori area di Baumgartlinger. Il 3-0 degli ospiti lo firma Lucas Alario (71') dopo una bella azione corale. Al minuto 85 un lob con il destro di Szalai vale il gol della bandiera dell'Hoffenheim, ma al 92' è ancora Lucas Alario a segnare per firmare la sua doppietta. Bayer Leverkusen al secondo posto.



BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-AUGSBURG 2-0

Il Borussia reduce dalla sconfitta contro il Colonia, fanalino di coda, ospita l'Augsburg vittorioso nell'ultimo appuntamento contro l'Amburgo. Al 10' si sblocca la partita con il colpo di testa di Ginter su corner di Hazard. Il primo tempo finisce con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa continuano a gestire il risultato e trovano, meritatamente, il gol del raddoppio con Thorgan Hazard al 90' che mette fine alla contesta. Con questi tre punti il Borussia Moenchengladbach sale al terzo posto, agganciando il Lipsia e in compagnia del Bayer Leverkusen.



MAINZ-STOCCARDA 3-2

Scontro diretto per allontanare la zona retrocessione tra Mainz e Stoccarda: gli ospiti, però, iniziano meglio e al 20' trovano il gol del vantaggio grazie ad un'autorete di Quaison che beffa Zentner. Nel finale del primo tempo il Mainz inizia a spingere e al terzo minuto di recupero trova il pareggio con Muto, bravo a trovare la porta dalla distanza. Nella ripresa ecco che i padroni di casa si scatenano e ancora con Muto (55') risolve una mischia portando in vantaggio il Magonza, che trova anche il terzo gol con Holtmann (64') aiutato da una deviazione. Lo Stoccarda al 90' prova a riaprire la partita con il gol di Ginczek, ma al triplice fischio è 3-2 per il Mainz, un successo importante nella lotta per non retrocedere.



WOLFSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

Eintracht reduce da due pareggi di fila in casa del Wolfsburg che ha raccolto solo tre punti nelle ultima quattro partite. Ospiti autori di un primo tempo sopra le righe, trovando il vantaggio al 18' con una bella giocata di Wolf che serve Haller, bravo ad alzare la traiettoria per gonfiare la rete. Al 22' il raddoppio dell'Eintracht, ancora con Wolf nei panni di assistman a servire, stavolta, Chandler che realizza da distanza ravvicinata. Nella ripresa il Wolfsburg accorcia le distanze con una splendida punizione di Arnold (66') ma l'Eintracht trova poi il terzo gol con Jovic (86') che mette dentro da distanza ravvicinata. Poco prima il Wolfsburg era rimasto in dieci per l'espulsione di Dimata. L'Eintracht Francoforte vince e con questi tre punti aggancia al quinto posto il Borussia Dortmund.



AMBURGO-COLONIA 0-2

Continua la rincorsa del Colonia che in casa dell'Amburgo, penultimo, conquista la seconda vittoria consecutiva. Il fanalino di coda sblocca la partita al minuto 27 con Simon Terodde che gonfia la rete con un preciso diagonale. Nella ripresa è grande la gioia del pubblico di Colonia in trasferta al 67', quando in contropiede arriva il raddoppio con un assist al bacio di Jojic ancora per Terodde che al volo, con il sinistro, batte Pollersbeck per siglare la sua doppietta personale. Al triplice fischio è grande la gioia del Colonia che conquista il secondo successo di fila, il terzo in campionato, e torna a credere nell'impresa nonostante l'ultimo posto. Adesso la zona salvezza, infatti, dista 8 punti.