Bundesliga: Lipsia, il dominio non basta. L'Hertha cala il tris in dieci uomini

17 dicembre 2017

LIPSIA-HERTHA 2-3

Non riesce a sbloccarsi il Lipsia che porta a quattro la striscia di partite senza vittorie. L'Hertha si conferma una delle squadre più in forma della Bundesliga soprattutto in trasferta, dove fino alla sfida della Red Bull Arena aveva conquistato cinque punti nelle ultime tre gare. I prossimi avversari del Napoli in Europa League cadono in un incontro dominato contro un avversario rivelatosi troppo cinico. Nelle prime battute di gioco è il Lipsia a fare da subito la partita: Timo Werner e due volte Bruma vogliono sbloccare la gara con conclusioni che non impensieriscono Jarstein. I segnali di una giornata storta per la squadra di Hasenhuttl però si vedono al primo affondo dell'Hertha: Esswein serve Selke che calcia un gran destro da centro area, la traiettoria centra la traversa e poi si insacca. Al 5' il Lipsia si trova già costretto ad inseguire, ma l'espulsione di Torunarigha solo due minuti dopo sembra poter riportare in discesa la partita. Il copione si ripete identico con i padroni di casa che conducono il gioco e attaccano a testa bassa. Halstenberg e Klostermann provano a riportare la parità, ma l'Hertha ancora una volta sa far male alla prima vera occasione con Kalou che al 31' colpisce di testa per il raddoppio ospite. Ilsanker prova a riaprire i giochi con un colpo di testa dall'interno dell'area piccola trovando il muro della difesa, Bruma si vede respingere il tiro da Jarstein e Keita manca lo specchio della porta. A inizio ripresa il copione non cambia: il Lipsia parte all'attacco determinato nel recuperare allo svantaggio, la grande mole di gioco non porta al gol e l'Hertha capitalizza ancora al massimo al 51': Selke si libera del diretto marcatore su un calcio d'angolo a da solo al centro dell'area conclude al volo per il tris. Il forcing del Lipsia si trasforma in assedio: Keita, Bruma e Krampl non riescono a impensierire la difesa ospite, poi ci pensa il difensore Orban a riaprire la gara con un colpo di testa al 68' che regala una nuova speranza ai padroni di casa nonostante un'impresa oramai quasi impossibile. L'Hertha rinuncia quasi del tutto ad attaccare e si difende come può di fronte alla sfuriata finale dei padroni di casa. Le occasioni da rete però sono poche con Augustin che regala l'unico tiro nello specchio esaltando Jarstein. Solo al 93' arriva il gol del defintivo 2-3 con Halstenberg che insacca di testa approfittando del ritardo della difesa su un lancio dalle retrovie. Per il Lipsia la rimonta inizia troppo tardi ed è notte fonda alla Red Bull Arena.