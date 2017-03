Bundesliga: Lipsia bloccato, il Bayern se la ride

3 marzo 2017

Il Lipsia non va oltre il 2-2 sul campo dell'Augsburg nell'anticipo della 23esima giornata di Bundesliga: padroni di casa in vantaggio al 19' con Stafylidis, ma la squadra di Hasenhuttl ribalta il risultato grazie alle reti di Werner e Compper. E' Hinteregger al 60' a segnare il gol del definitivo 2-2. Il pareggio del Lipsia fa sorridere il Bayern Monaco che domani pomeriggio, vincendo a Colonia, andrebbe in fuga volando a +7.