Bundesliga: Lewandowski da urlo, Bayern campione d'inverno

20 gennaio 2017

Il Bayern Monaco è campione d'inverno grazie alla doppietta di Robert Lewandowski nel successo per 2-1 in rimonta sul campo del Friburgo nella 17esima giornata di Bundesliga, l'ultima del girone d'andata e la prima del 2017 dopo la lunga sosta. La squadra di Ancelotti, ora a 42 punti, a +6 sul Lipsia , si trova in svantaggio dopo 4', pareggia al 35' col polacco e trova il gol partita al 91' con una prodezza dell'ex Dortmund.

Sul campo ghiacciato di Friburgo il Bayern Monaco vince 2-1 in rimonta ed è campione d'inverno in Bundesliga. La squadra di Ancelotti inizia in salita la gara perchè al 4' i rossoneri padroni di casa trovano il vantaggio con Haberer servito da Grifo. La reazione del Bayern è veemente, sfiora il pari con Vidal e poi impatta al 35' con Lewandowski che si inserisce in area sull'angolo di Douglas Costa e realizza al volo col mancino.



Nella ripresa la gara resta viva, il Friburgo ci prova con Grifo e il Bayern risponde con Robben, poi nel finale sono Philipp e Petersen a mettere i brividi a Neuer. La gara sembra così destinata sull'1-1 ma al 91' la squadra di Ancelotti trova il gol partita: accelerazione di Ribery, cross morbido dentro e capolavoro di Lewandowski che mette giù col petto, controlla col destro e realizza di esterno sinistro. E' il 14esimo centro del polacco in Bundesliga che vale 3 punti per il Bayern, primo a +6 sul Lipsia.