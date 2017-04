Bundesliga: l'Hoffenheim sgambetta il Bayern

4 aprile 2017

Per la seconda volta in stagione il Bayern si ferma contro l'Hoffenheim: all'Allianz Arena era finita 1-1, stavolta alla Wirsol Rhein-Neckar Arena alla capolista di Ancelotti va peggio, battuta 1-0 dalla squadra allenata dal baby prodigio Julian Nagelsmann. Per i bavaresi, comunque a +13 sul Lipsia, è la seconda sconfitta in Bundesliga, la prima dal 19 novembre a Dortmund. Il match vede i padroni di casa partire forte e sfiorare il gol in almeno tre occasioni: la rete arriva poi al 21' e la firma proprio il croato Kramaric che con un destro da fuori area piega le mani al non perfetto Ulreich, in campo al posto dell'infortunato Neuer.



La reazione del Bayern è guidata da Lewandowski, il più pericoloso, che colpisce anche una traversa prima dell'intervallo. Nella ripresa è sempre il polacco a trascinare i suoi, nel finale ci prova anche Hummels ma Baumann mantiene la sua porta inviolata. Con questo successo, il terzo di fila, l'Hoffenheim centra il terzo successo di fila e resta a +1 sul Borussia Dortmund, quarto. I gialloneri superano 3-0 un Amburgo in buona forma: apre le marcature Castro al 13' con una punizione velenosa, poi la squadra di Tuchel chiude il discorso nel finale sfruttando lo spazio in contropiede con Kagawa all'81' e con Aumabeyang al 93', lanciato dal giapponese.



Resta in corsa per l'Europa anche il Colonia che batte 1-0 l'Eintracht Francoforte e aggancia l'Hertha Berlino al quinto posto: decide la rete del serbo Jojic al 53'. Prosegue il momento positivo del Werder Brema che travolge 3-0 lo Schalke 04 e lo supera in classifica: sblocca Gebre Selassie al 24', nel finale chiudono i conti Kruse su rigore e Eggestein.