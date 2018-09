Bundesliga, l'Augsburg ferma la corsa del Bayern Monaco: 1-1

25/09/2018

BAYERN MONACO-AUGSBURG 1-1

La capolista di Kovac si presenta davanti al proprio pubblico alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Per farlo ecco un atteggiamento molto offensivo con Goretzka e Renato Sanches in mediana a dar manforte al trio d'attacco formato da Robben, Wagner e Müller. Il Bayern spinge ma nel primo tempo non riesce a sfondare: ci prova prima Müller, poi il più pericoloso è Renato Sanches che però difetta con la mira in almeno tre circostanze. Ci provano anche Wagner e Gnabry, ma il portiere Luthe appare insuperabile e la prima frazione si chiude senza reti. Ad inizio ripresa arriva subito il vantaggio della capolista: contropiede fulminante condotto da Gnabry, palla per Robben che rientra sul mancino e scarica un sinistro potente sul quale nulla può la difesa dell'Augsburg (48') piazzata sulla linea a protezione. Bayern in vantaggio. Poco dopo gran botta di Renato Sanches sulla quale Luthe è prodigioso. Il Bayern segna ancora con Ribery (84') ma il gol viene annullato per una precedente posizione irregolare di Müller. Si va dall'altra parte e l'Augsburg a sorpresa pareggia con un calcio d'angolo dalla destra, uscita a vuoto di Neuer e palla che arriva a Gouweleeuw che la rimette al centro per il difensore Felix Götze che di petto segna il suo primo gol della carriera alla seconda presenza con la maglia dell'Augsburg.



WERDER BREMA-HERTHA BERLINO 3-1

Seconda vittoria consecutiva e secondo posto in classifica per il Werder Brema che tra le mura amiche del Weserstadion batte l'Hertha Berlino, al primo ko stagionale in Bundesliga, e lo sorpassa in classifica. La sfida si apre al minuto 11 con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Harnik (11') che risolve un furibonda mischia in area con un tocco di esterno destro. Il raddoppio del Werder arriva poco prima della pausa con uno splendido colpo di testa di Veljkovic (45') su azione da calcio d'angolo. Nella ripresa Dilrosun (53') riapre i giochi con un diagonale di sinistro da posizione defilata, che beffa un colpevole Pavlenka sul primo palo. Al 66' la sfida si richiude, stavolta in maniera definitiva, con il calcio di rigore trasformato da Kruse che apre il piatto sinistro per spiazzare Jarstein. Triplice fischio e la squadra allenata da Florian Kohfeldt vola al secondo a soli due punti dal Bayern Monaco capolista.



HANNOVER-HOFFENHEIM 1-3

Gli ospiti si confermano in buona forma e passano in vantaggio al minuto 11 con l'assist di Joelinton che pesca l'inserimento in area di Brenet: destro ad incrociare in diagonale e rete che si gonfia alle spalle di Esser. Il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa ecco arrivare subito il gol del raddoppio con Kaderabek che si inserisce centralmente, dalla destra, per concludere con un sinistro forte da fuori area che si spegne all'incrocio dei pali alla sinistra di Esser: grande gol ed è 0-2 (49'). Passano pochi giri di lancette e l'Hannover accorcia le distanze con il calcio di rigore trasformato da Fullkrug che apre il piatto destro e spiazza Kobel (55'). Il punto esclamativo sulla partita lo mette una vecchia conoscenza del calcio italiano: Ishak Belfodil (ex Inter e Parma tra le altre) che al 94' si inserisce sulla destra, doppio dribbling a rientrare sul sinistro e palla sul palo lungo per il 3-1 dell'Hoffenheim che chiude definitivamente la contesa.



FRIBURGO-SCHALKE 04 1-0

Uno Schalke 04 in piena crisi e reduce da quattro sconfitte consecutive si presenta in casa del Friburgo a caccia dei primi punti in campionato. Gli ospiti trovano subito il gol al 6' con Teuchert ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ancora un'occasione per lo Schalke al 42' ma Mendyl colpisce soltanto il palo. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa ecco arrivare il gol del vantaggio del Friburgo con Niederlechner (52') che raccoglie una corta respinta del portiere Fahrmann per batterlo dalla corta distanza. Il finale è una grande battaglia ma va più vicino il Friburgo al raddoppio che lo Schalke 04 al pareggio. Il triplice fischio sancisce la quinta sconfitta di fila in cinque giornate di campionato per la squadra di Gelsenkirchen.