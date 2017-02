Bundesliga: l'Amburgo sgambetta il Leverkusen

3 febbraio 2017

Momentaccio per il Bayer Leverkusen che, senza le stelle Hernandez e Calhanoglu, quest'ultimo squalificato per 4 mesi dalla Fifa per questioni di contratto, perde 1-0 ad Amburgo nell'anticipo della 19esima giornata di Bundesliga e incappa nella seconda sconfitta di fila. La squadra di Schmidt, ferma a 24 punti, viene castigata dall'ex di serata, il difensore greco Papadopoulos, che regala 3 punti d'oro in chiave salvezza ai suoi.