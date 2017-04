Bundesliga: il Lipsia si inceppa, il Bayern vede il titolo

29 aprile 2017

Nella 31esima giornata di Bundesliga il Lipsia non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Ingolstadt e offre al Bayern Monaco il primo match point per il titolo. L'RB si porta a 63 punti in classifica, a -7 dagli uomini di Ancelotti che potrebbero questa sera festeggiare, in caso di vittoria a Wolfsburg, il loro 27esimo Meisterschale . Si chiude senza reti anche Borussia Dormund-Colonia con i gialloneri che restano terzi a quota 57.

Dalla Red Bull Arena arriva il risultato più sorprendente del quartultimo turno di Bundesliga con il Lipsia che non riesce a superare l'Ingolstadt, penultimo in classifica a quota 29. La squadra di Hasenuttl resta in superiorità numerica nel finale per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Morales ma, nonostante i 6' di recupero, è costretta a frenare.



Si ferma anche il Dortmund che, al Signal Iduna Park, pareggia 0-0 col Colonia. I gialloneri sfiorano più volte il gol con Reus e Aubameyang ma gli ospiti alzano un buon muro difensivo e portano a casa un punto prezioso. Il Borussia resta terzo a 57 ma rischia di essere superato dall'Hoffenheim, impegnato domenica con l’Eintracht Francoforte.



Tonfo dell'Hertha Berlino che perde 2-0 Weserstadion di Brema: per il Werder in rete Bartels e Kruse. Rimane in vita il Darmstadt che, nonostante l'ultimo posto a quota 24, conquista la terza vittoria consecutiva travolgendo 3-0 il Friburgo con i gol di Platte, Gondorf e Schipplock. Colpo esterno del Moenchengladbach che liquida 2-1 il Mainz grazie a Stindl e Schulz (inutile nel finale il gol dei padroni di casa di Muto).