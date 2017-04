Bundesliga: il Dortmund riparte, poker Lipsia

15 aprile 2017

Dopo la difficile settimana, con l'attentato al bus e la sconfitta in Champions col Monaco , il Borussia Dortmund riparte vincendo 3-1 contro l'Eintracht Francoforte nella 29esima giornata in Bundesliga. Un successo che permette ai gialloneri di restare a -1 dal terzo posto dell'Hoffenheim , che batte 5-3 il Monchengladbach; secondo e matematicamente in Champions il Lipsia che travolge 4-0 il Friburgo. Si rialza il Wofsburg, 3-0 all'Ingolstadt.

Alla sua prima stagione in Bundesliga l'RB Lispia centra il traguardo della Champions League. La squadra di Hasenhuttl, al momento seconda alle spalle del Bayern Monaco, si assicura infatti uno dei primi quattro posti in Bundesliga con 5 giornate dal termine della Bundesliga. Decisivo il netto successo per 4-0 sul Friburgo e la contemporanea sconfitta dell'Hertha Berlino che perde 1-0 sul campo del Mainz. Per il Lipsia decisive le reti di Poulsen e Werner sul finire del primo tempo, di Keita in avvio di ripresa e di capitan Demme al 90'.



Terzo a -7 dal Lipsia c'è un'altra sorpresa, l'Hoffenheim di Julian Nagelsmann, che batte il Borussia Monchengladbach con un pirotecnico 5-3. Gli ospiti rimontano da 0-2 a 2-2 prima dell'intervallo, poi nella ripresa i padroni di casa si riportano avanti 4-2 e infine chiudono 5-3 con doppietta di Demirbay. Quarto ad un punto dall'Hoffenheim c'è il Borussia Dortmund che ritrova successo e sorriso col 3-1 all'Eintracht di Francoforte.



I gialloneri di Tuchel, reduci da una settimana difficile con l'attentato al bus e la sconfitta in Champions col Monaco, passano in vantaggio al 3' con Reus, impatta Fabian ma prima dell'intervallo è Sokratis a fare 2-1; nel finale il tris lo firma Aubameyang in contropiede. Nelle altre gare il Colonia crolla con l'Augsburg, 2-1, mentre il Wolfsburg supera 3-0 l'Ingolstadt, a segno anche l'ex fiorentino Gomez.