Bundesliga: il Dortmund rimonta e vola in vetta da solo

29/09/2018

La sesta giornata di Bundesliga è segnata dalla vittoria in rimonta del Borussia Dortmund che batte 4-2 il Bayer Leverkusen e supera in classifica Bayern Monaco e Hertha Berlino, portandosi in testa da solo grazie a Larsen, Reus e alla doppietta di Paco Alcacer. Prima vittoria in campionato per lo Schalke 04 che batte 1-0 il Mainz con Schopf, così come per lo Stoccarda che supera 2-1 il Werder Brema fermandone la corsa.

Alla BayArena il Bayer fa subito la voce grossa, aprendo le danze con un grande gol di Weiser (9') che con un esterno destro da fuori area la piazza sul palo più lontano. Poco prima della pausa il raddoppio di Tah (39') che con un colpo da biliardo risolve una furibonda mischia in area del Borussia. Nella ripresa arriva la reazione del Borussia Dortmund che prima accorcia con Larsen (65') bravo ad avventarsi su una palla vagante sulla linea di porta, poi pareggia con Marco Reus (69') che realizza dopo una splendida combinazione con Sancho. Rimonta completata con un'azione meravigliosa fatta di tanti tocchi di prima intenzione fino all'ultimo, risolutivo, di Paco Alcacer (85') che firma la rete del 3-2 che spedisce il Dortmund dal solo in vetta alla classifica di Bundesliga. C'è ancora tempo per la doppietta di Paco Alcacer (94') che in contropiede deposita a porta vuota, beffando la difesa del Bayer che era salita anche con il portiere a caccia del gol del pareggio.

STOCCARDA-WERDER BREMA 2-1

Il Werder con una vittoria volerebbe da solo in vetta, ma gli ospiti sprecano questa opportunità andando subito sotto, puniti dall'inserimento di Donis che supera anche il portiere Pavlenka in uscita prima di depositare in rete (19'). Werder in dieci per l'espulsione di Veljkovic (36') ma che nella ripresa pareggia con una clamorosa autorete di Zieler (68'), portiere che non controlla una rimessa laterale e la palla scivola in rete. Lo Stoccarda ritrova il vantaggio con uno splendido diagonale di Gonzalo Castro (75'). Prima vittoria in campionato dello Stoccarda che ferma la corsa del Werder.

SCHALKE 04-MAINZ 1-0

Prima vittoria in campionato per lo Schalke che trova i tre punti dopo cinque sconfitte di fila in questo inizio di campionato. Decisiva la rete di Schopf (11') che si inserisce splendidamente in area per tramutare in gol un assist di Konoplyanka dalla sinistra. Battuto il Mainz che nelle ultime tre gare ha raccolto solo un punto.

NORIMBERGA-FORTUNA DUSSELDORF 3-0

Il Norimberga sale in classifica grazie alla secca affermazione contro il Fortuna Dusseldorf tra le mura amiche del Max Morlock Stadion. Gol del vantaggio grazie ad un rigore trasformato centralmente da Bahrens (28'), raddoppio firmato da Ishak (64') in contropiede. Terza rete di Palacios (78') con uno splendido tocco sotto su assist di Lowen.

HOFFENHEIM-LIPSIA 1-2

Secondo successo di fila per il Lipsia che sbanca il campo dell'Hoffenheim, tutte le reti arrivano nella ripresa. Ospiti in vantaggio con Yussuf Poulsen (53') che realizza dopo una splendida azione personale di Timo Werner. Ancora Poulsen (73') che realizza di coscia per la doppietta personale. In pieno recupero l'Hoffenheim accorcia con un rigore trasformato da Kramaric (93').

WOLFSBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-2

Spettacolare pareggio alla Volkswagen Arena con il Borussia che passa in vantaggio con uno splendido gol di Plea (7') che si accentra sul destro e con una conclusione a girare che si spegne all'incrocio gonfia la rete sul secondo palo. Il Wolfsburg pareggia subito con un bel sinistro dal limite di Steffen (12'). Nella ripresa ospiti di nuovo avanti con Thorgan Hazard (48') su assist di Herrmann, ma ancora poco dopo Weghorst (59') da centro area sigla il nuovo e definitivo pareggio.