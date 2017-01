Bundesliga: il Dortmund passa a Brema, Hoffenheim terzo

21 gennaio 2017

Il Borussia Dortmund va a vincere 2-1 sul campo del Werder Brema e chiude nel migliore dei modi il girone d'andata, con un successo che permette di confermarsi al quarto posto. Dopo tre pareggi arriva dunque la vittoria per i gialloneri che firmano il decimo successo nelle ultime undici gare dirette contro il Werder. Il risultato finale è frutto di due disattenzioni della difesa di casa. Al 4' minuto è già vantaggio per gli ospiti che trovano l'1-0 con il gol di Schurrle. Al 34' i padroni di casa vanno vicini al pareggio con l'errore di Delaney da distanza ravvicinata. Al 38' c'è l'espulsione del portiere di casa Drobny che abbatte poco fuori area Reus. Il primo tempo si chiude con la traversa di Fritz ma il risultato non cambia e resta in vantaggio il Borussia. Nella ripresa ecco il gol del Werder con Bartels che al 58' infilza la difesa ospite che ancora una volta si fa battere da palla inattiva, come già successo in diverse occasioni quest'anno in Bundesliga. La partita si risolve al 71': l'azione del Dortmund inizia da un calcio d'angolo ed è ancora un errore della difesa di casa a favorire il gol di Piszczek che infila il Werder firmando il 2-1. Il Borussia quattro minuti più tardi va vicino anche al 3-1 con Pulisic mentre la squadra di casa non ne ha più.



Nelle altre gare delle 15.30 vince in trasferta l'Hoffenheim che nei primi 20 minuti della ripresa stende l'Augsburg. I gol di Sandro Wagner e Andrej Kramaric valgono il 2-0 e il terzo posto in classifica. Finisce 0-0 tra Darmstadt e Moenchengladbach. Lo Schalke vince 1-0 contro l'Ingolstadt grazie a un gol di Burgstaller che firma al 92' il successo dei padroni di casa con un tiro rasoterra. Stesso risultato anche per il Wolfsburg che trionfa 1-0 contro l'Amburgo grazie alla rete all'82' di Mario Gomez.