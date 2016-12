Bundesliga: il Borussia non sa più vincere, cade il 'Gladbach

20 dicembre 2016

Terzo pareggio di fila in campionato per il Dortmund che, al Signal Iduna Park, va addirittura in svantaggio per una rete segnata dal sudcoreano Ji Dong-Won, bravo a ribadire in rete un pallone vagante in area. Il pareggio dei padroni di casa arriva a inizio ripresa con Dembelé che, servito da Kagawa, spedisce la sfera nell'angolino sinistro. Nel finale il Borussia aumenta il forcing ma sbatte contro il muro difensivo dell'Augsburg.



L'Eintracht approfitta del mezzo passo falso dei gialloneri per rimanere da solo al terzo posto in classifica. Il grande protagonista della Commerzbank-Arena è il 23enne svedese Branimir Hrgota che sigla la doppietta decisiva in apertura e chiusura di match. In mezzo il raddoppio di Barkok che supera praticamente tutta la retroguardia avversaria e a tu per tu col portiere non sbaglia. Il Mainz gioca buona parte della ripresa in 10 per il rosso diretto a Cordoba.



In chiave salvezza importante vittoria del Wolfsburg sul campo del 'Gladbach: in gol Caligiuri e Gomez con Hazard che trova la rete del momentaneo 1-1. Con questo successo gli uomini di Ismael agganciano al 13esimo posto in classifica con 16 punti proprio i prossimi avversari della Fiorentina in Europa League. Sale, infine, a quota 13 l'Amburgo che batte 2-1 lo Schalke grazie ai gol di Muller e Wood.