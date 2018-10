Bundesliga: il Borussia Dortmund allunga in vetta, crolla il Bayern Monaco

06/10/2018

BAYERN MONACO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0-3

Si gioca all'Allianz Arena con la squadra di Kovac intenzionata a riscattare l'ultimo ko subito contro l'Hertha Berlino, un solo punto per i campioni di Germania nelle ultime due partite di campionato. Gli ospiti del Borussia Mönchengladbach hanno, invece, raccolto 4 punti nelle ultime due uscite. Il Bayern schiera Lewandowski unica punta, ma a supporto del polacco ci sono Robben, Müller, Goretzka e James Rodriguez. La squadra di Hecking schiera Plea centravanti con a supporto Hofmann e Thorgan Hazard. I locali iniziano male e gli ospiti vanno subito in vantaggio, grazie ad un Hofmann decisamente ispirato. Prima chiude l'uno-due con Plea che dai 25 metri piazza nell'angolino un piattone destro che non lascia scampo a Neuer (10'). Poco dopo arriva anche il raddoppio del Borussia Mönchengladbach con ancora una bella giocata di Hofmann a precedere la giocata di Stindl che si esibisce in un dribbling prima di piazzare dal limite un destro sul primo palo che batte ancora Neuer (16'). Il Bayern ci prova ma sempre in maniera confusa, la difesa del Borussia riesce a reggere abbastanza serenamente nonostante i tentativi di Lewandowski e Robben. Nella ripresa Kovac tenta di cambiare le carte inserendo Ribery e Gnabry per Robben e Müller, ma la musica non cambia. Il Var annulla un gol a Lewandowski pizzicato in fuorigioco, mentre benedice quello che chiude la partita. Al minuto 88, infatti, ecco arrivare anche la terza rete degli ospiti che mettono la ciliegina sulla torna su una partita quasi perfetta: calcio d'angolo dalla destra e dormita colossale della difesa dei bavaresi con Herrmann che si ritrova tutto solo in area per battere ancora con estrema facilità il portiere di casa dalla corta distanza (88'). Secondo ko di fila per il Bayern Monaco che scivola al quinto posto e a -4 dalla capolista Borussia Dortmund, sorride il Borussia Mönchengladbach che grazie a questa vittoria scavalca i bavaresi per affiancare al secondo posto Werder Brema ed Hertha Berlino, in tre a -3 dalla capolista Borussia Dortmund.



BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG 4-3

Importante occasione per la squadra di Favre di staccarsi in testa alla classifica, di fronte l'Augsburg che due partite fa aveva fermato il Bayern Monaco sul pareggio. A sorpresa in vantaggio ci vanno gli ospiti al 22' con Finnbogason che risolve una mischia in area con un sinistro che passa sotto la pancia di Burki. Dopo un forte pressing, nella ripresa arriva meritatamente il pareggio del Borussia Dortmund che trova il varco giusto sulla destra per Sancho, palla verso il centro per l'accorrente Paco Alcacer che (entrato solo tre minuti prima) la appoggia in rete con il destro per l'1-1. L'Augsburg non va giù di morale e, anzi, torna in vantaggio al 71' con Max, bravissimo a far trasformare un tiro sbilenco di Hahn in un assist e farsi trovare pronto sul secondo palo per battere di nuovo Burki con il mancino. Da segnalare che prima del gol Finnbogason aveva centrato in pieno la traversa. Il Borussia reagisce ed ecco al minuto 80' arrivare il pareggio, firmato ancora da Paco Alcacer che con un destro violento in diagonale, che batte sul palo prima di gonfiare la rete, fa 2-2. Minuto 84, rimonta completata: filtrante di Hakimi per Gotze che defilato (anche lui entrato da pochi minuti), con un tocco di destro che passa sotto il piede di fa esultare l'Iduna Park. Riposta immediata dell'Augsburg: calcio d'angolo dalla sinistra di Max e stacco imperioso di Gregoritsch sul quale l'intervento di Burki lascia a desiderare: 3-3 ma non è ancora finita. Il Borussia spinge e crea almeno tre pericoli per la porta di Luthe. Poi il minuto 96: punizione strepitosa di Paco Alcacer che fa tripletta e mette la firma sulla vittoria del Borussia Dortmund che schizza così in testa alla classifica grazie al suo sesto gol in tre partite.



FORTUNA DUSSELDORF-SCHALKE 04 0-2

Padroni di casa reduci da due sconfitte di fila, ospiti che sono riusciti a ritrovare la vittoria in campionato nel turno precedente dopo ben cinque sconfitte di fila. Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Raman, poi nella ripresa sono subito gli ospiti a colpire: al 48' colpisce ancora l'americano McKennie, che dopo la rete realizzata in Europa League si fa trovare pronto sull'assist di testa di Serdar (48'). Poco dopo arriva anche il raddoppio dello Schalke con Burgstaller (53') che la piazza sotto la traversa con un tocco preciso.



HANNOVER 96-STOCCARDA 3-1

Padroni di casa fanalino di coda del torneo e reduci da ben quattro sconfitte di fila. Dall'altro lato lo Stoccarda sbloccatosi solo nell'ultima sfida, battendo il Werder Brema per la prima gioia in questa Bundesliga. Nel primo tempo è decisiva la doppietta dello scatenato Wood che prima stacca di testa alla perfezione su un preciso traversone dalla destra di Albornoz (30'), poi ancora su un mancino piazzato di Albornoz (secondo assist di giornata) segna di testa per portare l'Hannover sul 2-0. Nella ripresa lo Stoccarda accorcia le distanze con il piattone mancino di Gomez (50') ma nel finale arriva anche il terzo gol dell'Hannover con Bebou (91'), che cala il tris per i locali, firmando dalla corta distanza la rete che chiude il match.



MAINZ 05-HERTHA BERLINO 0-0

Ospiti in alta quota che cercano un altro passo importante verso la vetta, il Mainz dal canto suo nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto. Nel primo tempo si registra un'occasione importante per parte, con i locali pericolosi con Mateta (11') sul quale il portiere Jarstein è provvidenziale. L'Hertha si fa vivo con Ibisevic, ma il suo colpo di testa centra in pieno il palo. Nel finale ancora Hertha pericoloso con Selke, ma al triplice fischio è 0-0. Rallenta l'Hertha Berlino, punto importante per il Mainz.