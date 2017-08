Bundesliga: il Bayern ringrazia Lewandowski, il Borussia si affida ad Aubameyang

26 agosto 2017

Giornata ricca di gol ed emozioni in Bundesliga a partire dal Bayern Monaco che vince in casa del Werder Brema grazie al solito Lewandowski che realizza 2 reti nel secondo tempo a distanza di 3 minuti l'una dall'altra. La prima è un capolavoro, nonostante sia viziata da un possibile fuorigioco, con l'attaccante che al 72' riceve palla da Coman e di tacco sigla l'1-0. La sconda al 75' con un controllo, dribbling e tiro da vero fuoriclasse. Vince anche il Wolfsburg grazie alla rete di Diadavi al 22' che consegna alla squadra di Jonker la prima vittoria in campionato. Impattano Bayern Leverkusen e Hoffenheim, in una gara segnata dal grande agonismo. I padroni di casa del Bayern vengono recuperati 2 volte: la prima da Kramaric dopo la rete su rigore di Wendell, la seconda da Uth, dopo il gol di Bellarabi. Prima vittoria anche per lo Stoccarda che ringrazia Badstuber, autore dell'unica rete della gara all'8' del secondo tempo, e archivia la pratica Mainz. L'Augsburg trova invece il primo punto in una gara particolarmente combattuta contro il Monchengladbach, sfortunato nel subire il gol del definitivo 2-2 all'89' dopo essere riuscito a ribaltare il gol iniziale, subito dopo solo 1' da Finnbogason, con le reti di Zakaria all'8' e Wendt' al 30'.



IL DORTMUND NON PERDONA

Finisce 2-0 tra Borussia Dortmund ed Hertha Berlino con la squadra Bosz che si impone grazie alle reti di Aubameyang e Sahin. Una gara mai in dubbio per i gialloneri che dimostrano di saper giocare di squadra e di essere pronti a grandi ambizioni. Non ci vuole molto per capirlo visto che Aubameyang, l'attaccante a lungo nel mirino del Milan, riesce a sbloccare la gara dopo appena 14 minuti, grazie a un piatto sinistro su preciso cross di Sahin. Il centrocamista, ex Liverpool e Real Madrid, è stato uno dei protagonisti assoluti del match, decisivo soprattutto in fase offensiva ma sempre pronto al sacrificio quando ce n'è stato bisogno. E' suo, infatti, il gol del definitivo 2-0 al 57' quando, sfruttando una palla mal rinviata dalla difesa dell'Hertha, calcia al volo da fuori area senza lasciare scampo al portiere Jarstein. Una bella prestazione che nasconde una sola nota dolente per il Borussia Dortmund: l'infortunio occorso a Papastathopoulos. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo al 40', sancendo però l'esordio in maglia giallonera di Toprak, acquisto appena arrivato dal Bayer Leverkusen.