Bundesliga: il Bayern non sbaglia, lo Schalke scopre Pjaca

21 gennaio 2018

Tante emozioni in questa 19ª giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco batte il Werder Brema 4-2. La prima rete del match è di Gondorf (25’). Ad aprire e chiudere i giochi per il Bayern Monaco è Muller (41’ e 84’). Anche Lewandowski si regala la doppietta (63’ e 76’). Macchia per i padroni di casa, l’autorete di Sule (74’). Prosegue la corsa in classifica il Bayern Monaco a +16 sul Leverkusen secondo. Infine finisce 1-1 tra Schalke e Hannover con Pjaca , in prestito dalla Juve, subito in gol.

Altro che passeggiata, il Bayern Monaco deve faticare per arrivare all’half time sull’1-1. Il Werder Brema spinge sull’acceleratore e tiene gli equilibri all’Allianz Arena. Dopo un tentativo fallito da Robert Lewandowski di testa, risponde il Werder Brema con la rete di Jerome Gondorf: al 25’ la perla filtrante di Max Kruse è perfetta per il compagno che indirizza nell’angolino basso e trova l’1-0.



La squadra di Heynckes spezzetta il gioco e tra calci piazzati e corner ridisegna le linee del match con destrezza e pazienza. Al 41’ i padroni di casa ristabiliscono la parità: Thomas Muller calcia di destro e supera il portiere. Il primo tempo scorre senza altri colpi di scena e termina sul risultato di 1-1 con il Werder Brema in partita.



Nella ripresa il Bayern Monaco costruisce il gioco e con Robert Lewandowski trova il vantaggio al 63’: assist di Rodriguez e colpo di testa che centra la porta, si riparte dal 2-1. Il Werder Brema prova a spingere ma sono i padroni di casa a complicarsi la vita e al 74’ arriva l’autorete di Sule a ristabilire la parità.



Nessun allarme per gli uomini di Heynckes che trovano in Lewandowski la soluzione: al 76’ il giocatore si ripete, colpo di testa e angolino basso centrato, il Bayern Monaco torna in vantaggio. Non si accontentano i padroni di casa che all’84’ si affidano a Muller, gran destro e gol, doppietta personale e risultato che termina 4-2 all’Allianz Arena. Vola in classifica il Bayern Monaco.



Infine lo Schalke, che fallisce il tentativo di staccare le concorrenti per portarsi da solo al secondo posto: alla Veltins-Arena è pari con l’Hannover . La prima occasione del match arriva dai piedi di Klaus, destro da fuori area, parato sotto la traversa. Brividi per lo Schalke che prova a prendere le redini in mano del match. Ci riesce al 16’ con Marko Pjaca: calcia di destra e palla che si stampa nell’angolino basso, gol per i padroni di casa. L’Hannover spinge con i suoi uomini nel tentativo di ristabilire i conti, Ostrzolek ci prova con il mancino ma la conclusione termina di poco fuori. Il primo tempo termina con la squadra di Tedesco in vantaggio grazie alla rete di Pjaca. Si riparte da Schopf, pericoloso, calcia di sinistro ma nulla di fatto. Tira un sospiro di sollievo l’Hannover. Klaus risponde alle incursioni dei padroni di casa, trova lo spazio per il tiro, salva tutto Fahrmann. La squadra di Tedesco prova a chiudere il match a caccia del secondo gol ma l’Hannover è in partita e non perde il filo del gioco. All’86’ Fullkrug prende per mano la squadra, trova la giocata perfetta e piazza la rete dell’1-1. Si riaprono i giochi a pochi minuti dal 90’. Lo Schalke prova il forcing a caccia dell'allungo in classifica, ma alla fine deve accontentarsi di un punto.