Bundesliga: il Bayern non sbaglia, Hoffenheim battuto 3-1

24/08/2018

La stagione della Bundes riparte dall’Allianz Arena con i campioni in carica del Bayern Monaco chiamati subito all’esame Hoffenheim tra le mura amiche: non il miglior esame alla prima in campionato per il nuovo tecnico Niko Kovac, già uscito vittorioso contro l’Eintracht, sua ex squadra, nella Supercup tedesca regalandosi il primo titolo in bacheca. L’avvio di partita regala un assolo dei bavaresi, che portano avanti un lungo ed estenuante possesso palla tenendo costantemente sotto scacco la retroguardia ospite. Il primo a provarci è Alaba, poi Boateng sugli sviluppi di un corner fa tremare l’Hoffenheim di destro. Ancora da una indecisione della difesa su calcio d’angolo però gli ospiti cadono: è il 23’ quando Muller segna la rete del vantaggio di testa che sembra mettere in discesa la partita per il Bayern. Lewandowski va vicino al raddoppio solo due minuti dopo su imbeccata di Coman, gli avanti bavaresi si rendono ancora pericolosi due volte prima della mezz’ora senza però riuscire a impegnare Baumann. Joelinton si divora il clamoroso gol del pari con un errore da matita rossa al 34’: nel deserto offensivo dell’Hoffenheim la punta manca l’appuntamento con il gol sbagliando mira a un metro dalla linea di porta.



Il Bayern non accusa il colpo e a inizio ripresa va vicino al raddoppio con un mancino a rientrare di Robben e una rete annullata per fuorigioco a Lewandowski, ma dopo le prove tecniche del primo tempo l’Hoffenheim a sorpresa riesce a trovare il pari: Szalai si inventa la giocata vincente su Boateng e poi fredda Neuer riportando l’equilibrio al 57’. Il Bayern rallenta, continua a fare la partita ma non punge. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi in contropiede, ma nel finale i padroni di casa passano e dilagano non senza polemiche. Ribéry va a terra in area su un contrasto con Nordtveit, l’arbitro indica il dischetto e Lewandowski si incarica della battuta: Baumann para, Robben segna su ribattuta, ma il Var annulla per posizione irregolare dell’olandese che era entrato in area prima del tiro del polacco. Lewandowski così ha una nuova occasione dagli undici metri e questa volta non sbaglia. All’82’ il Bayern raddoppia. All’86’ arriva anche il tris di Muller, ma il Var è ancora protagonista e annulla la rete per un fallo di mano. Il gol però è solo questione di tempo e arriva al 90’ con Robben. Finisce 3-1.