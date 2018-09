Bundesliga: il Bayern Monaco non fa sconti allo Schalke 04

22/09/2018

Nella quarta giornata di Bundesliga il Bayern Monaco vince 2-0 in casa dello Schalke 04 con James Rodriguez (8') e Lewandowski (64'), restando da solo in testa alla classifica a punteggio pieno. A -2 dalla vetta l' Hertha Berlino che batte 4-2 il Borussia Mönchengladbach. Il Borussia Dortmund pareggia 1-1 con l'Hoffenheim. Il Friburgo vince 3-1 col Wolfsburg, bene il Werder Brema: 3-2 all'Augsburg. Norimberga-Hannover 2-0.

Il Bayern Monaco reduce da tre vittorie di fila si presenta in casa dello Schalke 04 per riconquistare la vetta, momentaneamente smarrita ma solo per poche ore vista la precedente vittoria dell'Hertha Berlino. Il tecnico Kovac schiera la consueta formazione molto offensiva con Ribery, Goretzka, Muller e James Rodriguez alle spalle di Lewandowski. Il gol che sblocca la partita lo realizza il colombiano James Rodriguez dopo appena 8' di partita, con un inconsueto colpo di testa, raccogliendo un calcio d'angolo battuto dalla destra con estrema precisione da Kimmich. Il raddoppio nel secondo tempo con il solito Robert Lewandowski (64') che trasforma con un piattone destro un calcio di rigore procurato ancora da un Rodriguez scatenato. Nei minuti finali lo Schalke 04 tenta di segnare il gol che riaprirebbe la partita, ma la difesa dei campioni di Germania regge fino al triplice fischio, per la quarta vittoria di fila della squadra di Kovac che vale il primo posto solitario in classifica. Lo Schalke raccoglie, invece, la quarta sconfitta consecutiva restando ancora bloccato a quota 0 in classifica.Alla Wwk Arena partita spettacolare sin dalle prime battute di gioco, sono gli ospiti a passare in vantaggio con un bel colpo di testa, piazzato sul secondo palo di Kruse (34'). Due minuti dopo il Werder raddoppia con una bella conclusione, di esterno destro, da fuori area di Eggestein (36'). L'Augsburg accusa il doppio colpo ma dimezza lo svantaggio con Koo Ja-Cheol (45') che stoppa di petto e di sinistro al volo batte Pavlenka. Il primo tempo finisce 2-1. Nella ripresa arriva la rete del pareggio di Max (47'), che conclude con un bel sinistro volante l'assist servitogli da Hahn dalla destra. Il Werder non demorde e al minuto 75' segna ancora, stavolta con Davy Klaassen (75') che vale tre punti per salire nei piani alti della classifica.

Hertha Berlino-Borussia Mönchengladbach 4-2

All'Olympiastadion di Berlino gara ricca di emozioni sin dalle prime battute di gioco e gli ospiti passano in vantaggio al 29' con un calcio di rigore realizzato alla perfezione da Thorgan Hazard (29'), destro chiuso sotto l'incrocio dei pali. L'Hertha Berlino non si scompone e pareggia con un bel colpo di testa ravvicinato di Ibisevic (31') su cross dalla sinistra di Plattenhardt. Ancora dalla sinistra, ma stavolta da Dilrosun, arriva il traversone per lo splendido stacco di testa di Lazaro (34') che ribalta il risultato prima della pausa. Nella ripresa l'Hertha allunga ancora con Ibisevic (63') che realizza da due passi. Borussia vivo e che poco dopo segna il 3-2 con Plea (67'), ma Duda (73') allunga ancora per l'Hertha che tiene i due gol di vantaggio: finisce 4-2.

Hoffenheim-Borussia Dortmund 1-1

Padroni di casa che spingono e che passano al minuto 44 con il primo gol in Bundesliga del brasiliano Joelinton: alla presenza numero 5 nel massimo campionato tedesco, ecco che si avventa su un rimpallo in area, col destro si porta la palla sul sinistro e in diagonale gonfia le rete. Il primo tempo si chiude col Dortmund sotto 1-0. Nella ripresa l'Hoffenheim troverebbe due volte il raddoppio, ma prima il Var annulla il colpo di testa vincente di Bicakcic e poi una posizione chiaramente irregolare di Kramaric glielo negano. Al 75' sembra notte fonda per il Borussia che finisce in dieci uomini per l'espulsione di Abdou Diallo. Nonostante in inferiorità numerica, la squadra di Favre riesce a trovare lo spunto giusto per il pareggio firmato da Pulisic (84') che salva gli ospiti.

Norimberga-Hannover 2-0

Il primo tempo al Max Morlock Stadion finisce 0-0 ma intorno al 26' succede di tutto. Prima il Norimberga va in gol con Ishak, ma l'arbitro annulla dopo aver consultato il Var per la posizione di fuorigioco di Kubo, precedente alla rete realizzata. Passano tre minuti e l'arbitro tira fuori il cartellino rosso per Albornoz, Hannover in dieci uomini. L'uno-due che stende l'Hannover arriva intorno alla mezz'ora della ripresa: prima l'autogol di Anton (76') e poco dopo il guizzo di Knoll (77') fanno esultare i tifosi del Norimberga.

Wolfsburg-Friburgo 1-3

Alla Volkswagen Arena i padroni di casa vanno subito sotto, con un cross dalla destra impattato alla perfezione dalla testa di Sallai (7'). Poco dopo arriva anche il raddoppio con un calcio di rigore che Petersen si fa respingere da Casteels, ma sempre sulla ribattuta ancora Petersen la insacca di testa (21'). Il primo tempo finisce con gli ospiti avanti 2-0. Nella ripresa gli ospiti trovano anche il terzo gol con un contropiede finalizzato con un tocco morbido di sinistro di Frantz (50'). Il Wolfsburg accorcia le distanze con Mehmedi (61') ma al triplice fischio esultano gli ospiti.