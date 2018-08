Bundesliga: Dortmund bloccato, finisce 0-0 con l'Hannover

31/08/2018

Breitenreiter schiera l'Hannover con il 4-2-2-2 con Asano e Fullkrug a guidare l’attacco; 4-3-3, invece, per Favre con il trio offensivo formato da Philipp, Wolf e Reus. Inizio gara piuttosto lento e caratterizzato da ben poche occasioni. Infatti per poter vedere la prima bisogna aspettare 22’ quando Asano va via molto bene sulla corsia di destra e con un cross radente in area mette in difficoltà la difesa ospite che però riesce a sventare il pericolo. Passano pochi minuti e a provarci è il Borussia con il tiro da fuori di Dahoud: la palla sbatte su un difensore avversario e termina comoda tra i guantoni di Esser. La partita si accende e vive di continui capovolgimenti di fronte. Infatti al 27’ l’Hannover va alla conclusione con Maina, ma la difesa ospite fa buona guardia e mette in angolo. In due minuti doppia chance per il Dortmund con protagonista Reus: al 40’ si ritrova a due passi dal portiere, il suo rasoterra sul secondo però palo viene intercettato di striscio da Esser, poi al 42’ è la traversa a negargli ancora la gioia del gol. Anche a inizio ripresa la partita vive un momento di stallo, ma al 55’ si registra un’occasione per l’Hannover con il tiro da fuori di Bebou: palla fuori di un soffio. Cinque minuti più tardi è Philipp a far tremare i locali con un colpo di testa da centro area sull’assist di Wolf che colpisce il palo. Il Dortmund non demorde e al 66’ ci riprova con Dahoud da fuori, ma la mira è imprecisa. Hannover a un passo dal gol al 78’ quando Anton devia una palla in area che per poco non finisce in rete: Borussia che si salva in angolo. Incredibile chance nel finale con Wood (entrato al posto di Asano) che davanti al portiere non riesce a trovare la forza per concludere. Poi parte il forcing del Borussia che non porta i risultati sperati: finisce 0-0.