Bundesliga: Dortmund bloccato dal Wolfsburg, vince il Colonia

14 gennaio 2018

In Bundesliga nulla è scontato e i giochi in classifica restano aperti. Nella 18esima giornata di campionato termina 0-0 la gara tra il Dortmund e il Wolfsburg. Borussia quarto in classifica a +1 sul Leverkusen. Il Colonia batte il Borussia M’Gladbach in casa 2-1 ma resta ultimo. Soerensen (34’) porta in vantaggio i biancorossi, Raffael (69’) ristabilisce la parità. Terodde regala la vittoria al Colonia nel finale (95’).

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 0-0

Nonostante le tante assenze nel Borussia Dortmund, Stoger può contare su una vasta rosa di qualità. Primi 15’ di gioco scorrono senza clamori col Wolfsburg di Schmidt. Yarmolenko risveglia il match con due chiare occasioni che spreca: nella prima non riesce a colpire di testa il suggerimento di Isak, nella seconda, sotto porta, impatta male il pallone ed è fuori. Origi prova ad impensierire il Dortmund, tenta la conclusione ma è deviata in angolo. È la squadra di Schmidt a svegliare la partita: Divadi calcia di sinistro, Burki salva il risultato. Si accende la gara dopo i primi minuti a ritmi bassi, Isak risponde al Wolfsburg e trova la traiettoria del tiro ma anche il palo destro. Nel secondo tempo si riparte dalla squadra di Stoger pericolosa in più riprese. Al 67’ ancora un tiro fallito per i padroni di casa: Yarmolenko da destra calcia verso la porta ma la palla è fuori misura. Sul finale la gara prova ad accendersi con Sancho che trova la giocata, respinta. Il Wolfsburg risponde alle incursioni del Dortmund ma la gara non si sblocca e termina a reti inviolate. Al Signal Iduna Park è 0-0 con la squadra di Stoger che resta quarta in classifica.



COLONIA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-1

Clamorosa sconfitta del Borussia M’Gladbach che perde in casa del Colonia 2-1. I biancorossi vincono grazie alla rete di Terodde nel finale e conquistano la vittoria ma restano ultimi in classifica. Al vantaggio del Colonia firmato Soerensen al 34’, risponde al 69’ Raffael ma è nelle ultime battute che la partita ha la svolta. Al 95’ Simon Terodde va a segno con un colpo di testa da centro area e regala tre punti d’oro in chiave salvezza allo scadere.