Bundesliga: crisi nera per il Dortmund, lo Stoccarda ringrazia

17 novembre 2017

Dopo tre sconfitte e un pari in Bundesliga il Borussia va a caccia del riscatto sul campo di uno Stoccarda con la miglior media punti interna del campionato. La crisi sembra però non trovare fine e il Dortmund cade ancora nonostante un buon primo tempo giocato quasi interamente nell'area dei padroni di casa dopo lo svantaggio. L'assenza di Aubameyang sembra togliere ulteriormente sicurezza ai gialloneri che si spengono nella ripresa e cadono con due evidenti errori difensivi. La partita resta in bilico solo per 4': alla prima offensiva dello Stoccarda la retroguardia del Borussia va in affanno e Bartra sbaglia la forza nel retropassaggio a Burki, il numero uno pasticca e ad Akolo non resta che depositare in rete a porta sguarnita. La partita si infiamma subito e il Dortmund alza il baricentro andando a caccia del pari immediato. Tutte le conclusioni ospiti però si infrangono su uno Zieler in giornata di grazia: il numero uno dello Stoccarda sembra un autentico muro per tutta la prima frazione di gioco rendendo vani i ripetuti assalti del Borussia. Ci prova Yarmolenko da fuori area, poi due azioni elaborate portano al tiro prima Schurrle, poi Goetze, ma la risposta del portiere è sempre impeccabile. L'occasione migliore però arriva nel finale del primo tempo quando, al minuto 47, Pavard commette un ingenuo fallo di mano in area di rigore. Dal dischetto Zieler è ancora super e neutralizza la conclusione di Schurrle, ma non può nulla sulla ribattuta di Philipp che insacca di potenza sotto l'incrocio dei pali.



Il secondo tempo inizia in maniera quasi identica rispetto alla prima frazione: al 51' lo Stoccarda si porta in avanti con il solo Brekalo, splendidamente servito da Ozcan in profondità, e conclude a rete trovando un disastroso Burki che sbaglia l'intervento regalando il raddoppio ai padroni di casa. Il Borussia questa volta resta sulle ginocchia ed ha meno forza per reagire, il gioco offensivo è spesso sterile e risente dell'assenza di Aubameyang consentendo allo Stoccarda di prendere lentamente il possesso del campo. Al quarto d'ora è un ispiratissimo Ozacan a regalare ad Asano il pallone per il possibile tris, ma Bartra evita il peggio lasciando la partita ancora in bilico. Al 71' il Borussia sembra trovare finalmente il varco giusto con Yarmolenko che dal limite dell'area beffa Zieler con un pallonetto che si deposita sul fondo della rete, l'arbitro però annulla per un fallo di mano dell'ex Dinamo Kiev. Si entra nella fase più concitata della partita: sul rovesciamento di fronte Burki respinge un colpo di testa di Pavard, il Dortmund riparte e arriva alla conclusione con Schurrle che da posizione defilata costringe Zieler al salvataggio con i piedi. Il Borussia lentamente sparisce dal campo e allo Stoccarda non resta che amministrare provando saltuariamente l'affondo. Termina 2-1 per i padroni di casa, la crisi per il Dortmund diventa sempre più profonda.