Bundesliga, che rimonta del Bayern: l'Hoffenheim ne prende cinque

27 gennaio 2018

BAYERN MONACO - HOFFENHEIM 5-2

All’Allianz Arena avvio shock del Bayern che nei primi minuti va sotto 2-0 con l’Hoffenheim. Al 3’ Uth ribatte in rete un rigore calciato da Gnabry e respinto da Ulreich, al 12’ trova la gioia proprio Gnabry che rimedia all’errore dal dischetto con una conclusione rasoterra dai 25 metri sulla quale non può nulla il portiere. La reazione dei bavaresi però non si fa attendere e nel giro di quattro minuti l’equilibrio viene ristabilito. Al 21’ Lewandoski si fa trovare pronto nel cuore dell’area e devia in porta una conclusione dal limite dell’area di Kimmich. Il 2-2 arriva al 24’ e porta la firma di Boateng, bravo e reattivo nel risolvere una mischia scaturita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il Bayern prima completa la rimonta e poi chiude la partita: al 64’ Coman riceve un passaggio filtrante di Lewandoski e imbuca sul palo più lontano, al 68 Vidal mette la testa su un corner di Robben e cala il poker. Nel finale gloria anche per l’ex Wagner, autore del definitivo 5-2.



STOCCARDA - SCHALKE 0-2

Gara subito in discesa per lo Schalke a Stoccarda. Il risultato si sblocca al 14: Caligiuri calcia forte e tesa una punizione dalla destra, Naldo stacca più in alto di tutti e trova l’incornata vincente. Il raddoppio porta la firma di Amine Harit che segna su un rigore causato da un fallo di Larsen. Il secondo tempo è orfano di grandi emozioni. Lo Schalke cerca la terza rete senza molta convinzione, lo Stoccarda è ancora meno efficace nel tentativo di riaprire la partita e il risultato non cambia più.



LIPSIA - AMBURGO 1-1

Un colpo di testa di Bruma su cross di Sabitzer porta in vantaggio il Lipsia al 9’. La gara sembra saldamente nelle mani dei padroni di casa che gestiscono il possesso palla e creano occasioni da rete. Al 29 però la difesa di Hasenhuttl si addormenta e l’Amburgo pareggia. Jung approfitta di un’indecisione dei centrali locali per lanciare in porta Kostic che tutto solo davanti a Gulacsi lo dribbla e deposita in rete. Questo gol è fatale per il Lipsia che prova in ogni modo a ritrovare il vantaggio, ma non ci riesce e nel finale soffre anche le ripartenze dell’Amburgo, vicino in un paio di occasioni al gol della beffa.



BORUSSIA DORTMUND - FRIBURGO 2-2

Si salva in extremis il Borussia con il Friburgo. Kagawa apre le marcature al 9’ ma due gol di Petersen (21’ e 68’) capovolgono il risultato. In particolare è molto bella la seconda rete dell’attaccante che scippa il pallone dai piedi di uno spaesato Sahin e calcia dalla trequarti sorprendendo un Burki colpevolmente fuori posizione. Nel finale è assedio Dortmund e al 93’ Toljan evita la sconfitta regalando ai suoi un punto che gli consente di rimanere a -1 dalla zona Champions.



COLONIA - AUGUSTA 1-1

Finisce in parità anche la sfida tra Colonia e Augusta. Padroni di casa avanti al 40’ con Jojic, gli ospiti trovano il pari al 77’ grazie a Caiuby. In classifica l’Augusta resta distante 3 punti dall’Europa, mentre il Colonia è sempre in ultima posizione a -7 dalla quota salvezza.