Bundesliga, Borussia Dortmund a valanga: sette reti al Norimberga

26/09/2018

BORUSSIA DORTMUND-NORIMBERGA 7-0

In casa il Borussia Dortmund si conferma sempre più una macchina inarrestabile: terza vittoria in altrettante gare interne e Norimberga mandato al tappeto con una prestazione straordinaria. La squadra di Favre prosegue nella sua marcia stagionale che ancora non ha visto passi falsi, ma questa volta l’esame da superare è stato dei più agevoli: gli ospiti cadono già al 9’ quando Larsen sfrutta al meglio l’assist di Pulisic per concludere a colpo sicuro. Il Norimberga non entra quasi mai in partita e allora il Borussia ne approfitta: al 32’ Reus da fuori area trova anche il raddoppio. Nella ripresa le tenui speranze ospiti durano pochissimo: è il 49’ quando Hakimi, servito da Reus in contropiede, trova l’angolo giusto per calare il tris. Il Norimberga non c’è più e il Dortmund dilaga: assist di Larsen per Reus, che sveste i panni di uomo assist per vestire nuovamente quelli di finalizzatore e calare il poker al 58’. Al 74’ è il turno di Akanji per la quinta rete del match, poi Sancho all’85’ e Weigl all’88’ completano la disfatta del Norimberga.



MAINZ-WOLFSBURG 0-0

Ancora una partita bloccata per il Mainz, che si conferma una delle formazioni più granitiche della Bundes. Solo tre reti subite nelle prime giornate di campionato per la formazione di Schwarz che riesce a imbrigliare anche la manovra offensiva del Wolfsburg. Brekalo e Arnold provano a perforare la difesa dei padroni di casa, ma lo stallo resiste fino al novantesimo.



BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-1

È un Borussia a fortissima trazione anteriore quello che scende in campo per approfittare di un Eintracht stanco per i troppi impegni a distanza ravvicinata tra campionato e coppe. Herrmann e Neuhaus scaldano i guantoni di Trapp senza trovare fortuna. La pressione offensiva aumenta col passare dei minuti fino a sfociare nel vantaggio di Plea al 56’: destro da posizione defilata e partita che si sblocca. L’Eintracht accusa il colpo e Hazard dal limite dell’area trova il raddoppio al 65’. La reazione questa volta c’è e Rebic al 74’ prova a riaprire i giochi, ma Elvedi all’85’ mette la firma sul 3-1 per il Borussia.



LIPSIA-STOCCARDA 2-0

Lo Stoccarda ancora a secco di vittorie in campionato prova a sorprendere il Lipsia. Il sogno però dura solo fino alla fine del primo tempo, quando Willi Orban, al 46’, riesce a trovare la giocata vincente che premia il lungo forcing offensivo dei padroni di casa: sinistro da distanza ravvicinata e Lipsia che passa in vantaggio. Il raddoppio resta nell’aria per tutta la ripresa, ma arriva solo all’80’ con un destro di Augustin.



FORTUNA DÜSSELDORF-BAYER LEVERKUSEN 1-2

Succede tutto nella ripresa alla Merkur Spielarena. Il Leverkusen soffre nel primo tempo, ma quando si sveglia Volland la partita va rapidamente in archivio: Kohr al 50’, e Havertz al 60’ innescano l’esterno offensivo che chiude i conti con una doppietta. Nel finale Hennings al 94’ accorcia le distanze dal dischetto.