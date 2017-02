Bundesliga: Bayern corsaro, tonfo Lipsia

11 febbraio 2017

Giornata che può segnare questa Bundesliga, col successo in volata del Bayern Monaco e le sconfitte delle immediate inseguitrici. La squadra di Ancelotti vince 2-0 in casa dell'Ingolstadt penultimo in classifica dopo un pomeriggio sofferto: l'ex juventino Vidal sblocca il risultato al 90' con una zampata nel cuore dell'area mentre un minuto dopo è Robben col suo sinistro fatato a trovare il raddoppio. Il Bayern vola a 49 punti, +7 sull'RB Lipsia che a sorpresa crolla in casa contro l'Amburgo. Gli ospiti si portano sul 2-0 in avvio di gara sfruttando due calci d'angolo con le incornata dell'ex Papadopoulos al 18' e di Walace al 24'; nel finale il tris lo firma Hunt al 93'.



Cade anche la terza forza del torneo, l'Eintracht Francoforte, sconfitto 3-0 alla BayArena dal Leverkusen: doppietta di Chicharito Hernandez e tris di Volland. Non ne approfitta il Borussia Dortmund che resta quarto a causa del ko per 2-1 sul campo del fanalino di coda Darmstadt: Boyd apre le marcature, i gialloneri accorciano con Guerreiro al 44' dopo la traversa di Reus, poi nella ripresa i padroni di casa trovano la rete partita con Colak al 67'. Successo esterno del Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina nei sedicesimi di Europa League, che vince 1-0 a Brema col Werder grazie al gol in avvio di Torgan Hazard.



Brutto momento per l'Hertha Berlino che incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare perdendo 2-0 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. I padroni di casa dominano la partita e sbloccano il match al 41' con Burgstaller; in avvio di ripresa, al 62', raddoppiano con Goretzka e chiudono il discorso. I berlinesi restano fermi a 33 punti e sentono il fiato sul collo del Colonia che può sorpassarli al sesto posto, l'ultimo utile per andare in Europa League.