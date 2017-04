Bundesliga, Bayern campione: Ancelotti scrive la storia

In uno dei periodi più difficili della sua carriera, dopo l'eliminazione da Champions League ad opera del Real e dalla DFB Pokal battuto in casa dal Borussia Dortmund, Ancelotti ha reagito come ha sempre saputo fare in carriera: facendo parlare il campo. E il rettangolo di gioco, quello del Wolfsburg per la precisione, ha consegnato al suo Bayern Monaco il titolo di campioni di Germania con tre giornate di anticipo. Un fatto quasi normale in Baviera, ma non per Carletto che con questo successo ha saputo chiudere alla grande un cerchio grosso come tutta Europa, fatto partire da Milano e chiuso appunto in Germania dopo le diverse tappe tra Londra e Parigi, con picchi altissimi a Manchester e Lisbona.



Poco importa qualche critica di troppo per una gestione della rosa talvolta discussa, Ancelotti ha confermato la sua natura di tecnico vincente, una vera e propria macchina da successo. Lo dimostrano i numeri. Il tecnico di Reggiolo è riuscito là dove nessuno prima l'aveva fatto, ha vinto ovunque nei maggiori campionati europei, portando una Champions a Madrid oltre alla Copa del Rey per ripagare la delusione di una Liga mancata. Improbabile che dalle parti del Bernabeu, se non Perez visto il rapporto complicato, glielo recrimini.



A Monaco Ancelotti ha giocato e vinto per la storia, la sua, trionfante e iniziata quella sera del 2003 a Manchester con la prima delle sue tre Champions League vinte con due club diversi (Milan e Real). Lo ha fatto portando avanti la miglior difesa d'Europa e uscendo per mano del Real (e dell'arbitro Kassai) in un modo che tutto il mondo ha visto.