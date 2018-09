Bundesliga: Bayern battuto e raggiunto in vetta dall’Hertha

28/09/2018

Nell’anticipo della sesta giornata di Bundesliga arriva a sorpresa la prima sconfitta in campionato per il Bayern Monaco, che all’Olympiastadion cade 2-0 contro l’ Hertha Berlino che così raggiunge i bavaresi in vetta a quota 13. Locali in vantaggio al 22’ con un rigore di Ibisevic . Il raddoppio giunge al 44’ con Duda . Borussia Dortmund e Werder Brem a, in caso di vittoria in questo turno, adesso possono superarle in classifica.

Hertha Berlino e Bayern Monaco si sfidano all’Olympiastadion per l’anticipo della sesta giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco guida la classifica del campionato tedesco con 13 punti ed è reduce da un pareggio contro l’Augsburg, mentre l’Hertha ha perso a Brema contro il Werder. Tra le curiosità del match, Niko Kovac, tecnico del Bayern, è nato a Berlino e ha giocato per l’Hertha tra il 1991 e il 1996, e tra il 2003 e il 2006. Al 15’ prima occasione per i bavaresi con il colpo di testa di Boateng con la palla che termina di un soffio sopra la traversa. I berlinesi, a gran sorpresa, passano in vantaggio al 22’ con Ibisevic su calcio di rigore, concesso per un fallo di Boateng su Kalou. Il Bayern prova a reagire al colpo subito con il tentativo di Kimmich (con deviazione di Ribery), ma la sfera termina sull’esterno della rete. Sul finire di tempo arriva anche il raddoppio dei locali con Duda che traduce in gol il perfetto assist rasoterra di Valentino Lazaro (44’). Da segnalare la dormita difensiva di Boateng, ancora protagonista in negativo. Il secondo tempo si apre con il tentativo da fuori di Renato Sanches, che termina a lato. Al 56’ angolo di James Rodriguez per la testa di Muller (entrato al posto di Robben) che la manda di poco alto. Bayern a un passo dal gol al 68’: parata pazzesca di Kraft sul colpo di testa di Boateng. Al 75’ ci prova Gnabry con un tiro dalla destra dell’area piccola che termina di poco a lato. Bavaresi che continuano ad attaccare, ma la difesa locale tiene botta fino alla fine: finisce 2-0 per l’Hertha Berlino. Werder Brema e Borussia Dortmund, vincendo in questo turno rispettivamente in trasferta contro Stoccarda e Leverkusen, possono scavalcare entrambe in classifica andando in testa.