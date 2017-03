Bundesliga: al Borussia basta Aubameyang, steso l'Ingolstadt

17 marzo 2017

Il Borussia Dortmund ci mette 14 minuti per abbattere il muro eretto dall'Ingolstadt: Schmelzer, dopo una bella cavalcata sulla destra, mette in mezzo per Aubameyang che, con uno splendido sinistro al volo, anticipa Bregerie e infila Hansen sul primo palo. L'attaccante del Gabon segna la rete numero 23 in campionato e allunga in classifica marcatori portandosi a +2 su Lewandowski. Gli ospiti provano a reagire al 18' con un colpo di testa di Lezcano respinto in angolo da Sokratis appostato sulla linea. Al 39' Burki è chiamato all'uscita disperata sul tiro di Kittel. Nel finale di frazione Guerreiro spara alto dall'altezza del dischetto e si va così negli spogliatoi con il Dortmund avanti 1-0. Ritmi più blandi nella ripresa con il Borussia che fatica a creare occasioni e l'Ingolstadt che ci prova in contropiede. I gialloneri si fanno vedere in avanti solo al 74' con un tiro di Durm parato agevolmente da Hansen. Nel finale gli ospiti sfiorano il pareggio in due occasioni: all'87' Matip apre troppo il destro da ottima posizione e spara alle stelle mentre nel quinto e ultimo minuto di recupero Leckie non riesce incredibilmente a trovare la porta dopo una respinta corta di Burki. Il Borussia tira un sospiro di sollievo, torna alla vittoria in campionato dopo il ko con l'Hertha e blinda il terzo posto. L'Ingolstadt resta invece penultimo a quota 19 e la salvezza è distante 7 lunghezze.