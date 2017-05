Buffon-Cristiano Ronaldo, a Cardiff si decide il "Pallone d'Oro"

11 maggio 2017

Inutile nasconderlo: la finale di Cardiff rappresenta anche il bivio nella volata tra Cristiano Roanldo e Gigi Buffon per il "Pallone d'Oro". Nell'anno in cui non ci sono competizioni per le nazionali, proprio la Champions League sarà la discriminante per assegnare il premi individuale più ambito. Quel trofeo che un solo portiere ha vinto in 51 anni: Lev Yashin, il "Ragno nero" della Russia e della Dinamo Mosca, nel 1963.