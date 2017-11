Brasilerao: festa per il Corinthians

16 novembre 2017

Festa Corinthians in Brasile. La squadra di Càrille ha vinto il Brasilerao grazie alla vittoria per 3-1 contro il Fluminense nella 35.esima giornata di campionato. Per il Timao è il settimo trionfo della sua storia, il secondo in tre anni. Le festa è iniziata con tre turni di anticipo visti i 10 punti di vantaggio sul Gremio. Il Corinthians succede al Palmeiras: per il terzo anno consecutivo il titolo resta a San Paolo.



Ospiti, a sorpresa, in vantaggio con Henrique al 2'. La rimonta dei bianconeri arriva nel secondo tempo grazie alla doppietta di Jo (46' e 49') e al sigillo finale di Jadson all'85'.



Al triplice fischio conclusivo (la gara è stata sospesa per 7 minuti per lancio di fumogeni dopo la rete di Jadson) esplode la gioia dei 50.000 tifosi presenti sugli spalti.