Brasile, un tifoso ucciso a colpi di pistola prima di Botafogo-Flamengo

13 febbraio 2017

''Sono molto triste, questo non è calcio. Sono preoccupato per i nostri tifosi e le nostre famiglie quando vengono allo stadio. Dobbiamo rispettare i nostri avversari, il calcio e la vita'' ha commentato Diego, centrocampista del Flamengo. Gli episodi di violenza sono avvenuti in un momento particolarmente critico per la città di Rio, dove le autorità locali stanno cercando di scongiurare uno sciopero degli agenti di polizia in protesta per il mancato pagamento degli stipendi. Il comune sta vivendo una grave crisi economica e il governo centrale è già intervenuto nei mesi scorsi per evitare la bancarotta.