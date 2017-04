Brasile, sponsor e offerte al posto del numero di maglia

8 aprile 2017

La sponsorizzazione nel calcio è pronta a fare un salto di qualità, almeno in Brasile. L'idea geniale l'ha avuto il Fluminense de Feira, squadra dilettantistica che si è presentata in campo con offerte speciali e prezzi scontati al posto dei più tradizionali numeri di maglia. Una pubblicità assolutamente invasiva: il 10 di Fernando Sobral si è trasformato nell'offerta di una pizza a 10,98 dollari locali. Un'idea geniale per sopravvivere.