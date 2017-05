Brasile, si rivede Maicon: riparte dall'Avaì

31 maggio 2017

A Milano lo chiamavano "Il Colosso" ed è stato l'unico terzino capace di far dimenticare un certo Roberto Carlos: le sue sgroppate lungo la fascia destra resteranno indelebili così come le sue vittorie con l'Inter. Anni gloriosi, dal 2006 al 2012, in cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe Italia, 3 Supercoppe, una Champions e un Mondiale per club. Meno fortunate le avventure con Manchester City (9 sole presenze in una stagione) e Roma dove in tre stagioni ha dato il suo contributo ma senza mai tornare veramente ai livelli del passato. In ogni caso è sempre stato un combattente, uno di quei difensori capaci di segnare e fare la differenza. E a 36 anni non ha ancora intenzione di smettere ma vuole ripatrire dal suo Brasile e dall'Avaì che di certo ha guadagnato un giocatore dalle caratteristiche uniche.